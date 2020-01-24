Коронавирус в Китае приобретает все более страшные масштабы

Из-за нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 25 человек, сообщает зарубежная пресса со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР. По ее данным, число заразившихся достигло 830 человек.

Накануне, 23 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила не объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса. Как считают в ВОЗ, «пока еще не время». Роспотребнадзор советует россиянам не ездить в Китай «до стабилизации эпидемиологической ситуации».

Коронавирус 2020 в России: сколько заболелоВ России с подозрением на инфицирование коронавирусом были госпитализированы трое мужчин. Впоследствии у первых двоих — 23-летнего россиянина и 20-летнего китайца — жуткий диагноз не подтвердился. Еще один человек ожидает результатов.

За мужчиной, которого подозревают в заражении коронавирусом, приехал спецтранспорт Боткинской больницы, который имеет капсулу-изолятор для транспортировки пациентов с особо опасными инфекциями.

Зато у двоих мужчин, которых госпитализировали 22 января, коронавирус не обнаружен. У них диагностировали ОРВИ. Поэтому по состоянию на 23 января в России нет ни одного подтвержденного случая распространения опасного коронавируса.

«Настороженность высокая, поскольку вирус действительно опасен. Этих двух молодых людей нам доставили с проявлениями респираторной инфекции, а именно так проявляется коронавирус», — рассказал главный врач Боткинской больницы Яковлев, когда ожидал анализы мужчин.

Напомним, 23-летний россиянин прилетел в Петербург из Шанхая (с пересадками в Красноярске и Москве). В ходе эпидемиологического контроля у него обнаружили лихорадку — повышение температуры до 38 градусов. Эпидемиологи опасаются завоза опасного коронавируса в Россию, а потому применили усиленные меры.

Что такое коронавирус: симптомы у человекаЭто группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии. В основном коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Вероятно, коронавирус имеет такой же источник происхождения, что и смертоносный вирус SARS-CoV, унесший жизни более 600 человек.

Обнаруженный коронавирус не такой опасный, как SARS-CoV, впрочем, он все же остроинфекционный. Научное сообщество пока недооценивает опасность коронавируса, говорится в отчете представителей Китайской Академии наук Народно-освободительной армии Китая и Института Пастера в Шанхае. Отчет опубликовало издание South China Morning Post.

В 2002-2003 годах в Китае была зафиксирована вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV), который привел к смерти около 650 человек. Ученые установили, что новый коронавирус родственен SARS-CoV — оба заболевания имеют 70-80% общих генов.

Коронавирус 2020: вакцина, как не заболетьВакцины от нового вида коронавируса пока нет, однако специалисты, в том числе и российские, уже приступили к ее разработке.

Официально известно, что власти Китая 23 января введут временный запрет жителям Уханя (города с наибольшим числом заболевших) покидать город из-за вспышки пневмонии. Также в городе приостанавливается работа общественного транспорта.

В Роспотребнадзоре также приняли меры в связи со вспышкой коронавируса. Организация усилила санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на российских границах, а также ввела особый режим контроля в аэропорту «Пулково». Тщательный досмотр проходят пассажиры, прилетевшие не только из Китая, но и ряда других азиатских стран, им дистанционно измеряют температуру.

Но как уберечься от смертельно опасного вируса? По словам специалистов, защитить организм от болезни помогут простые правила гигиены, необходимо часто мыть руки, полоскать горло, избегать людных мест, носить специальные маски. Также меньше шансов заболеть имеют люди, привитые от гриппа.

Кому передается коронавирус 2020Природу 2019-nCoV связывают с местным продуктовым рынком в Ухане, где торгуют морепродуктами и экзотической рыбой. Сейчас он закрыт, но не исключены и другие источники заражения.

Природным резервуаром вируса могли быть летучие мыши, предположил вирусолог НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов. «Подозревают, что вирус пошел именно с рыбного рынка — а там продают не только рыбу, но и мелких млекопитающих. И, как положено на азиатских рынках, в живом виде. Вполне возможно, что от летучих мышей заразились мелкие млекопитающие — и уже из непрожаренного мяса вирус попадал в человеческую популяцию», — объяснил профессор.

Изначально Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала акцент на животном происхождении вируса. Не исключая при этом передачу от человека к человеку при близком контакте.

Как оказалось, вирус действительно передается от человека к человеку. Уже подтверждены два подобных случая в провинции Гуандун. К тому же зафиксированы случаи заражения медперсонала, контактировавшего с больными.