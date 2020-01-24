Bloomberg подсчитал, какие компании выиграли от смены правительства в России

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Названы компании, которые могут выиграть из-за дополнительных расходов государства после смены российского правительства. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что рост акций прогнозируется у сети «Детский мир», которая специализируется на детских товарах и игрушках. Так при увеличении пособий семьям, а также изменениям в сфере выплаты материнского капитала изменится и рост покупательской способности.

Кроме того, прогнозируется бенефициаром названа сеть продуктовых магазинов «Магнит». По данным агентства, ценные бумаги компании уже увеличились в цене на 8%.

Также аналитики предрекли рост ценных бумаг Сбербанка и Тинькофф банка из-за увеличения социальных расходов.

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