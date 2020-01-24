Эксперты назвали опасности использования безналичного рассчета несовершеннолетними

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Эксперты объяснили, чем опасно раннее использование безналичного расчета несовершеннолетними. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что свыше 90% клиентов банков становятся пользователями электронных денег в несовершеннолетнем возрасте. По данным СМИ первый платеж у 70% финансово активных граждан происходит до 14 лет.

Уточняется, что банковские операторы повышают лояльность клиентов и финансовую грамотность за счет предоставления возможности использования дополнительных банковских карт школьникам с 6 лет. А по достижении 14 лет подросток приобретает возможность получать депозит.

Однако, согласно мнению ряда экспертов, чрезмерное увлечение использования безналичного расчета приводит к безответственному потреблению. Кроме того, 10% жертв мошенников находятся в возрастной категории до 20 лет.

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