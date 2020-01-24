Почему США первой в космос запустили обезьяну

До того, как первый человек отправился в космос, кто там только ни побывал. В США основной удар на себя взяли обезьяны. Мы расскажем о них, безвестных и знаменитых, переживших немало ради освоения космоса человеком. О той, что была первой, и самой знаменитой.

Первые астронавты

Космическое полеты и сегодня дело рискованное, отношение же к ним в середине ХХ века было и вовсе очень настороженное. Ученые до последнего момента не были в точности уверены, как поведет себя живой организм в условиях невесомости и комических перегрузок. Именно поэтому «тренироваться» решили на животных. США сделали ставку на обезьян, в СССР, как мы знаем, первыми в космос отправились собаки.

Первой обезьяной, запущенной в орбитальное пространство Земли с космодрома Уайт-Сэндс 11 июня 1958 года, стала макака-резус по имени Альберт I. Обезьяна умерла от удушья. Отсутствие газетного шума сделали эту макаку практически безвестным героем американской космической эпопеи. Несколько следующих запусков обезьян с такими же именами (называли, очевидно, в честь Эйнштейна) также оказались фатальными для приматов. Только обезьяна-астронавт Йорик, который отправился в космос 20 сентября 1951 года сумела переломить эту тенденцию. Технически, именно Йорик стал первой обезьяной, вернувшейся на Землю из космических пространств.

Герой прессы

Настоящим героем, и первой обезьяной, стяжавшей настоящую внеземную славу, можно считать шимпанзе Хэма (очевидно, назвали в честь Хэмингуэя). Он полетел в космос 31 января 1961 года. С самых первых минут полета Хэму было непросто. Его дрессировали нажимать кнопки, реагируя на световые сигналы в течении пяти минут. В случае неверной реакции, Хэма должно было бить током в пятки. Несмотря на то, что Хэм был дисциплинированной обезьяной, во время полета он столкнулся с неожиданными трудностями. Сколь бы вовремя он ни нажимал на кнопки, его все равно било током. Это было связано с поломкой систем корабля.

Конечно, Хэм растерялся, но расслабляться ему было рано. Уже возвращаясь на Землю, из-за сбоя установки угла вхождения в плотные слои атмосферы, с капсулы «Меркурий» слетел теплозащитный экран. Температура воздуха перед капсулой достигла 6000 градусов, температура внутри была около 47 градусов жары. Однако Хэм выжил.

Но и это было ещё не все. Приводнение спускаемого модуля из-за ошибок в расчетах состоялось в 130 милях от расчетного места. От удара пострадала герметичность, и бедного шимпанзе, пристегнутого к аппарату и обездвиженного, начало заливать водой. Слава Богу, на этот раз люди пришли вовремя. Хэма спасли. После космического вояжа Хэм прожил ещё 17 лет в Национальном зоопарке Вашингтона и умер 25-летним в зоопарке Северной Каролины.

Испытания

Полет Хэма дал исследователям больше вопросов, чем ответов. Нужны были новые запуски. Уже 29 ноября этого же года на покорение космоса был отправлен шимпанзе Энос, за ним — макака Бони. У неё во время полета случились нарушения работы сердечной мышцы. Несмотря на реанимационные меры, она скончалась через 8 часов после приводнения.

Смерть Бони стала переломным моментом для «животной» космической программы. Общество по защите прав животных было возмущено испытаниями НАСА над бедными животными. Американцы свои программы свернули, но зато начали в 1989 году вкладывать средства в советскую программу «Бион». В рамках неё в космос планировалось отправить больше 30 обезьян, они и имена носили по алфавитному порядку: Абрек, Бион, Верный, Гордый, Дрема, Ероша, Жаконя, Забияка, Иваша, Крош, Лапик и Мультик. Абрек был в космосе в декабре 1983 года, Лапик и Мультк отправились в полет 24 декабря 1996 года. После смерти Мультика, умершего во время послеполетной операции российская «обезьянья» космическая программа также была свернута.

Строгий отбор

Не каждая обезьяна могла отправиться в космос. Те, что были просто допущены к полету, а также те, кто благополучно вернулись на Землю, заслуживают того, чтобы их помнили. Во время подготовки к полету обезьяне нужно было не только обладать хорошим здоровьем и смекалкой, также нужно научиться адекватно реагировать на перегрузки и внештатные ситуации. И во время испытаний, и во время полета обезьяны были «истыканы» различными датчиками, которые лепили к телу и вставляли во все возможные места.

Методы поощрения и наказания в случае с обезьянами были достаточно простыми. Об ударах током мы уже упоминали. Так их наказывали. Когда же обезьяна все делала правильно, ей давали концентрированный сок шиповника. И среди обезьян находились настоящие «трудоголики», которые готовы были работать в течение очень долгого времени.

Онлайн-журнал «Русская семёрка»