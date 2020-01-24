Штормпрогноз сразу несколько сотрудников администрации Бийска подали отставку после обысков мэрии

В конце 2019 года — начале 2020 года из администрации Бийска уволилось сразу несколько сотрудников, которые занимали довольно высокие посты, сообщают источники «Банкфакса». Данную информацию редакции частично подтвердили в пресс-центре города, о том же пишет и «Бийский рабочий». При этом, по сведениям инсайдеров, отставки в мэрии на этом не закончатся. Причин столь массового «бегства» чиновников называют несколько, в том числе недавние обыски в здании администрации наукограда, низкие заработные платы, а также прессинг со стороны мэра Александра Студеникина.

Самым громким и заметным стало вынужденное отстранение замглавы города по вопросам строительства Дмитрия Маслюка, об аресте которого стало известно 20 ноября 2019 года. Это случилось после обысков в мэрии и по месту жительства городских чиновников 18 ноября. Дело было возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностным лицом своих полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий). Следствие полагает, что Маслюк незаконно принял непригодные для проживания дома на улице Спекова на баланс города. Формально замглавы по вопросам строительства все еще значится в рядах сотрудников администрации, однако вернется ли он на это место, будет известно лишь после суда.

После него, тоже в конце 2019 года, уволился и начальник отдела энергетики и газификации Александр Заровняев, прежде совмещавший эту должность с должностью заместителя главы города (до назначения Олега Гузеева). Насколько известно «Бийскому рабочему», Заровняев покинул Бийск и в настоящее время работает в теплоэнергетике Рубцовска. Как пояснили ИА «Банкфакс» в пресс-центре города, после ухода Заровняева его пост с приставкой и.о. занял заместитель Павел Поляков, у которого уже был опыт исполнения обязанностей начальника во время отсутствия руководителя. Однако после Нового года и его «перетянули» на другое место работы — он написал заявление об уходе по собственному желанию. К нему также присоединился специалист того же отдела Александр Попов. Что стало причиной ухода этих чиновников, администрации Бийска неизвестно.

Между тем в отставку подал и замначальника управления ЖКХ Виктор Щигрев, который сменил работу в данном муниципалитете на должность в структуре администрации Смоленского района. Последней громкой историей стали действия Петра Ионенко, пока еще возглавляющего отдел архитектуры и градостроительства города. Как утверждают бийские журналисты, он устроил своего рода протест, чему предшествовала перепалка, вспыхнувшая прямо во время проведения городской планерки. Причиной спора якобы стал спортивный объект, который может появиться рядом со школой № 17. Часть жителей вышла с предложением «перенести» его на пустырь за ТРЦ «Ривьера», где в этом году намечено обустройство парка. В ходе беседы чиновников, проходившей на повышенных тонах, и прозвучали слова об увольнении, вероятно, в качестве угрозы. Петр Ионенко ждать не стал и тут же написал заявление об уходе.

По сведениям источников, данные события не станут последними потерями бийской мэрии. Инсайдеры не исключают уход замначальника отдела архитектуры и градостроительства Надежды Никитенко. Однако о намерениях последней пресс-центру администрации пока ничего неизвестно.

Как утверждает «Бийский рабочий», кулуарно в самой администрации говорят, что все чаще в сторону выхода чиновники стали поглядывать именно после истории с обысками в мэрии и последующим заключением под арест Дмитрия Маслюка. В беседе с журналистами многие представители управленческой верхушки говорили, что Маслюк в истории со «спековскими» домами, по делу которых ему и вменяют превышение должностных полномочий, не был самой влиятельной фигурой и во многом ориентировался на указания сверху. А вот подписи в документах были его — ответственность, следовательно, тоже. Еще одной причиной массовых увольнений называют «прессинг» со стороны руководства и, прежде всего, излишнюю требовательность мэра Александра Студеникина. При этом чиновникам якобы не дают возможность «развернуться» из-за слабых возможностей бюджета, в котором то и дело пытаются «залатать дыры».

Наконец, третьей причиной отставок стали низкие заработные платы. Так, специалисты отделов на сегодняшний день получают «на руки» порядка 17 тысяч рублей, у руководителей она несколько выше, но о достойных суммах речь все равно не идет. Сам глава города во время одной из пресс-конференций, отвечая на вопрос о формировании команды, признавался: многих из тех, кого он хотел бы видеть в рядах сотрудников администрации, не может себе позволить фонд заработной платы мэрии. Грамотные специалисты, которым были бы рады, просто не променяют участие в успешном бизнесе или работу на налаженном производстве на менее интересные зарплаты и серьезные требования со стороны закона.

Согласно данным портала «Работа в России», вакансий от мэрии Бийска и ее структурных подразделений на данный момент девять, но десять рабочих мест – из-за того, что в управление ЖКХ требуется два инженера. При этом специалистам предлагают зарплату выше 18 тысяч рублей, ведущему инженеру – более 32 тысяч рублей. Однако с вычетом НДФЛ «на руки» сотрудники мэрии будут получать меньше. В перечне вакансий не оказалось «топовых» должностей — по всей видимости, они являются конкурсными.

Стоит отметить, что знаковый «исход» из горадминистрации наблюдается второй раз за последние годы. Первый был после вступления в должность главы города Александра Студеникина. Тогда подвижки в мэрии были ожидаемы и логичны – новый мэр набирал новую команду. Одними из первых ушли замглавы, начальник управления стратегического развития и экономики города Зинаида Тихонова (ее сменил Евгений Пазников), и начальник финансового управления Наталья Скорнякова (сейчас возглавляет Екатерина Солосина). Поменялись руководители и таких крупных управлений, как ГОЧС и ПБ – ушел Анатолий Мякшин, сейчас управление возглавляет Павел Лихоманов. Елену Андрееву, руководившую управлением образования, сменила Елена Вирбицкас. Владимир Красилов оставил должность начальника управления культуры, спорта и молодежной политики. Его место занял преемник Андрей Кудинов. Из управления муниципальным имуществом ушла Елена Осенняя. Место начальника после долгого сопротивления Думы заняла Евгения Посохова.

Надо отметить, что когда речь заходила о назначениях руководителей структурных подразделений, депутаты не раз поднимали вопрос – почему их просто ставят в известность о назначаемых, лишь для формальности вынося кандидатуру на голосование Думы. Они говорили, что ощущают себя в принятии таких решений лишь в роли статистов. Напомним, утверждение на должность многих сотрудников администрации проходит с одобрения депутатского корпуса. По всей видимости, скоро вопросы о кадровых назначения на заседаниях Думы будут подниматься вновь.