На демонтаж кіосків, гаражів і сараїв у Луцьку хочуть витратити 1,6 мільйона

На демонтаж самовільно встановлених конструкцій із відновленням належного естетичного рівня благоустрою територій цього року в місті Луцьку планують витратити 1,6 мільйона гривень.

Відкриті торги на послуги з демонтажу об’єктів оголосив департамент муніципальної варти Луцької міської ради, — пише ІА Волинські новини.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 6 лютого, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 7 лютого.

Мова про демонтаж та транспортування як мінімум 255 об’єктів, встановлених самовільно і без відповідних дозвільних документів: малих архітектурних форм, тимчасових споруд, гаражів, кіосків, металевих та дерев’яних конструкцій, господарських споруд (наприклад, сараїв), парканів, обмежувачів руху, шлагбаумів, балок, запірних планок та інших.

Серед вимог до учасника торгів – наявність працівників і відповідної техніки, зокрема крана-маніпулятора, двосекційного телескопічного стрілового автокрана, транспортних засобів із різними видами напівпричепів, самоскида, навантажувача з відвалом, лафета, вантажного мікроавтобуса, газозварювальних апаратів та іншого обладнання (домкрата, розтяжки, кріплення тощо).

Послуги з демонтажу незаконних об’єктів, розміщених на території міста Луцька, надаватимуть протягом поточного року.