В Стамбуле не хватает мест для захоронения

В среднем в Стамбуле ежегодно умирает 77 тыс. человек, причём родственники около 30% усопших перевозят их в родные города в других частях Турции, где проводятся их похороны, пишет Duvar.

По словам главы Бюро кладбищ İBB доктора Айхана Коча, городу необходимо 250 тыс. квадратных метров земли каждый год, чтобы удовлетворить спрос на участки на кладбище.

«Мы можем уменьшить эту потребность, похоронив умерших в провинциях, в которых они родились. Это проблема может и не возникнет в течение следующих трёх-пяти, но через 20 лет в Стамбуле не останётся мест для захоронения мёртвых. Необходимо найти решение, и наилучший выход из сложившейся ситуации — это хоронить мёртвых в Анатолии. Мы проводим соответствующую работу, призывая родственников усопших в Стамбуле жителей хоронить их в своих родных городах», — рассказал Коч.

Он также добавил, что İBB оказывает гражданам содействие при перевозке тел, полностью покрывая расходы на транспортировку.

Надо сказать, что некоторые известные кладбища в Стамбуле пользуются большим спросом, такие как Караджаахмет, Ченгелкой, Наккаштепе, Зинджирликуйю, Улус, Ашиян и Абиде-и-Хюрриет, расположенные в центральных районах, где захоронение стоит 34 тыс. лир. Погребение на кладбищах в районе Пендик и Малтепе, на анатолийской стороне города, стоит 14 тыс. турецких лир, в то время как в более отдалённых районах, таких как Тузла, Умрание и Чекмекёй, участок земли обойдётся в 4 тыс. 500 турецких лир. Стоимость захоронения на кладбищах, принадлежащих немусульманским общинам, включая греков, евреев и армян, составляет 7 тыс. 150 турецких лир. Участки на самых дешёвых кладбищах в городе стоят всего 100 лир.