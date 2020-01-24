Костин заявил о решении правительства списать долги ОПК

Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что он доволен списанием задолженностей с оборонно-промышленного комплекса страны. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, российское правительство решило проблему, и она больше не будет грозить пересмотром прогноза банковской прибыли. Он рассчитывает, что возвращаться к этой теме в ближайшем будущем никто не будет.

Аннулировать задолженности ранее предлагал вице-премьер Юрий Борисов.

До этого президент России Владимир Путин назвал улучшение бизнес-климата в числе главных приоритетов работы Госдумы и Совфеда в 2020 году.

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