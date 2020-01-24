5 автомобильных катастроф с участием известных людей

Вспомним автомобильные катастроф, жертвами или, наоборот, виновниками которых были известные люди.

(Примечание для авторов: авария – это ДТП, летное происшествие и т.п. БЕЗ ЖЕРТВ. А если с жертвами – это уже катастрофа!)

Мэттью Бродерик

Стал виновником аварии, в которой погибли две женщины

В августе 1987 года Мэттью Бродерик отдыхал в Ирландии, где, как известно, левостороннее движение. Выехав на встречную полосу, Мэттью столкнулся с другим автомобилем, обе пассажирки которого — 28-летняя женщина и ее мать — погибли на месте. Вместо реального тюремного срока актера приговорили к штрафу, что вызвало возмущение семьи погибших.

Константин Меладзе

Сбил женщину

Еще один случай трагической автомобильной аварии с участием знаменитости — это история продюсера Константина Меладзе, который в декабре 2012 года на трассе Киев-Обухов сбил 30-летнюю Анну Пищало. Музыкант сам вызвал полицию и попытался оказать первую помощь пострадавшей, но та скончалась до приезда «скорой». На суде свою вину Меладзе-старший не отрицал, но следствие доказало, что Константин наехал на жертву по неосторожности и до последнего пытался избежать столкновения — это помогло Меладзе избежать наказания. После суда Константин обещал семье погибшей содержать ее детей до достижения ими совершеннолетия, а спустя несколько лет после трагедии решился прокомментировать ситуацию. В интервью журналу ОК! он рассказал, что изменил взгляд на многие вещи. «Где-то месяц я не мог ничего делать. Но сила духа вытащила меня после этого ужасного случая. Еще скажу то, о чем никогда не говорил, — об отношении ко мне семьи погибшей женщины. Для меня это было очень важно: что они думают, поймут ли меня. Это удивительные люди, которые за всё это время ни разу не осудили меня. Они всё поняли, разобрались в ситуации и тем самым, может быть, во многом помогли мне выстоять. И хотя я не вижусь с ними, они остаются для меня родными людьми. И не бывает дня, когда бы я о них не вспоминал. Каждое утро, просыпаясь, я молюсь за них, за их здоровье».

Кейтлин Дженнер

Стала участницей ДТП, в котором погибла женщина

В 2015 году трансгендер Кейтлин Дженнер стала участницей крупной аварии в Малибу, в результате которой пять человек пострадали и один скончался в госпитале. В автомобиль знаменитости врезалась машина, которой управляла женщина, проехавшая на красный свет. Именно она и погибла. Вина Дженнер не была доказана.

Леонид Якубович

Стал причиной гибели человека на дороге

В 2001 году под колеса автомобиля телеведущего упал нетрезвый пешеход: выскочил из-под автобуса, подскользнулся и ударился виском о боковое зеркало машины Якубовича. Позже мужчина скончался в больнице. «Мера моей ответственности, душевный мой покой пострадали очень сильно, это же стресс невероятный. Это может случиться с каждым, типун мне на язык… Но даже если ты совсем не виноват, ты все равно виноват. Хотя бы на один процент», — вспоминает трагедию телеведущий.

Иван Демидов

Пострадал в ДТП, виновник которого погиб

В 2014 году телеведущий стал жертвой ДТП на Дмитровском шоссе в Москве: Иван находился на пассажирском сиденье автомобиля Toyota, в который врезалась KIA. Демидов был госпитализирован с травмами плеча, ноги и сотрясением мозга. 36-летний виновник аварии, владелец KIA Максим Кудря впал в кому и скончался в больнице, не приходя в сознание.