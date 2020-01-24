Жизнь племен Намибии на фотографиях Эрика Лафорга

Химба — кочевой народ, ведущий свое происхождение от племени гереро, говорящего на диалекте отжихимба. Люди занимаются охотой, собирательством и скотоводством.

На верхних фотографиях: Озондато — традиционная прическа девочки, не достигшей брачного возраста

Подобного в современной Африке почти не найти: совершенно первобытный образ жизни остался для этих людей естественным, вовсе не показным. В отличие от восточно-африканских масаи, которые уже десятилетия живут поборами с туристов и стремглав бегут переодеваться в «традиционные» одежды, едва завидев на горизонте пыль из-под колес экскурсионного автобуса, химба и гереро такие на самом деле. Они ведут полуоседлое-полукочевое родоплеменное существование в почти безжизненной пустынной зоне, в условиях жесточайшего дефицита воды. И вовсе не потому, что им «не удалось выбиться в люди», а из-за желания сохранить свою культуру и самобытность.

Французский фотограф Эрик Лафорг погружает нас в мир намибийских племен, живущих рядом с рекой Кунене.

После потери девственности девушка зачесывает косички назад, позволяя им отрасти

Бушмены — еще один народ, проживающий на территории Намибии. Представители этой народности очень низкого роста, до 150 см, и совсем не похожи на негроидов — их лицо имеет монголоидные черты.

Мужчина племени химба

Молодая намибийская семья. Здесь принято, что женщины зачастую выполняют более тяжелую работу, чем мужчины, например носят тяжести и строят дома

Такую прическу девочка племени химба делает по достижении половой зрелости. Жгуты выполняют гигиеническую функцию: не дают распространяться неприятным запахам, ведь голову здесь моют редко из-за дефицита воды. При этом волосы аккуратно выглядят

Мужчины тоже носят украшения — например, стеклянные бусы

Тем не менее в Намибии знают, что такое сотовая связь

По словам фотографа, намибийцы очень приветливы и охотно позируют

Танец во время церемонии инициации девочек-подростков

В качестве пончо используют козьи шкуры

Дома химба — это конусообразные конструкции из веток, скрепленных пальмовыми листьями. Потом они покрываются грязью и навозом. Мужчины возводят сам каркас, а женщины занимаются «штукатурными» работами

Бушмены-мужчины — охотники: добывают пищу с помощью луков и стрел, наконечники которых отравлены ядом. Женщины — собирательницы: могут собрать до 60 видов съедобных ягод, семян, луковиц, клубней, листьев

Тяжелые украшения носят на шее

Девушки, получающие образование в школах, выглядят уже по-городскому

Женщина племени гереро. Головной убор, похожий на рога, напоминает о том, что люди живут благодаря скотоводству. Появился он в эпоху миссионеров. Считается, что и прикрывать наготу гереро научили они же

Женщины готовятся к разделке туши животного

В день уходит три часа на марафет. Женщина мажет себя специальной смесью из молочного жира, толченых растений и охры. Это предохраняет кожу от палящего солнца пустыни и насекомых

Великолепный леопард. Не стоит путать его с ягуаром: первый изящнее и живет на деревьях, куда и затаскивает свою добычу

Старшее поколение племени. По европейским меркам химба — долгожители. Пересечь рубеж 90-летия для них не редкость

Тропой охотника. Земледелием в этих краях заниматься из-за засухи просто невозможно

20.11.2017