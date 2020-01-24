Врачи скорой помощи Бийске пересели лошадей ради спасения больных

Сильные снегопады внесли коррективы в работу бийской станции «скорой помощи». Как рассказал радио «Вести ФМ» в Барнауле главный врач учреждения Алексей Карнаухов, по заметенным дорогам неотложки на авто не всегда могут подъехать к дому больного. В связи с этим медики не гнушаются использовать любой транспорт, в том числе и гужевой.

По словам главврача, особенно сложная ситуация сложилась в частном секторе. «Сейчас нам приходится передвигаться по заметенным дорогам. Добираться до пациентов, конечно, сложнее. Выкручиваемся любыми способами. Помогают волонтеры, администрации Бийска, Бийского и Зонального районов, где мы непосредственно работаем. Также службы МЧС помогают нам освободиться от снежного плена. Было, что жители выталкивали наши машины из сугробов. Иногда на снегоходах и вездеходах добираемся до пациентов, где-то на гужевом транспорте – на санях едем», — пояснил Карнаухов.

Главврач станции «скорой помощи» также добавил, что медработники стали очень много ходить пешком, из-за чего не всегда удается укладываться в нормативы прибытия «скорой помощи» на вызов. В краевом Минздраве между тем сообщили, что в связи со сложными погодными условиями вся медицинская служба края переведена в режим повышенной готовности.

Напомним, 23 января в ГУ МЧС России по Алтайскому краю вновь объявили штормовое предупреждение, в связи с которым все службы и структуры, от эффективного реагирования которых зависит безопасность граждан, ввели в режим повышенной готовности. Несмотря на то, что регион еще не успел отойти от прежней снежной бури, и дороги к отдаленным селам только пробили, в ближайшие дни жители края снова окажутся во власти стихии, а часть дорог уже закрыли для движения. По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в крае ожидается снег, в том числе мокрый, по югу местами сильные осадки, гололедные явления. Также жителей региона предупреждают о продолжительных метелях, усилении ветра до 18-23 м/с при порывах — до 25-27 м/с. На дорогах ожидаются снежные заносы, сильная гололедица.

Добавим, что некоторым жителям Алтайского края метель уже едва не стоила жизни. Так, по данным алтайского Минздрава, на прошлых выходных в «скорую помощь» обратилась женщина на пятинедельном сроке беременности из села Песчаное Топчихинского района. Чтобы сохранить плод, ее необходимо было доставить в больницу. Погодные условия не позволили медработникам проехать к жительнице удаленного села на автомобиле, поэтому для транспортировки был использован снегоход. В Парфеновской врачебной амбулатории ей оказали первую помощь и оставили под наблюдением до утра. Позже благодаря организованной помощи службы МЧС пациентку вывезли из врачебной амбулатории в Топчихинскую ЦРБ.