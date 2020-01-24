Трамп намерен огласить план по Ближнему Востоку до встречи с Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу журналистам, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«В какой-то момент до этого (встречи с Нетаньяху — ред.). Возможно, мы огласим его незадолго до этого», — сказал Трамп.

Трамп выразил уверенность, что план сработает, добавив, что об этом уже вели разговор с представителями Палестины.

«Мы кратко поговорили с ними, но мы будем говорить с ними через некоторое время. И у них будет много причин, чтобы сделать это. Я уверен, они сначала могут отреагировать отрицательно, но на самом деле это очень положительно для них», — добавил президент.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп примет израильского лидера в Белом доме и приглашение приехать также принял лидер израильской оппозиции Бени Ганц.

Ранее источники издания Axios сообщали, что Трамп в ближайшие несколько дней решит, стоит ли представлять ближневосточный мирный план Белого дома в преддверии выборов в Израиле 2 марта.

Ожидалось, что старший советник президента США Джаред Кушнер, которого считают одним из вдохновителей «сделки века», проведет отдельные встречи по этому вопросу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста 23 января. Но Кушнер неожиданно отменил поездку, сославшись на плохие погодные условия.