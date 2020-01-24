ЦРУ рассекретило доклад об «агенте Гитлера» Степане Бандере

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выложило в открытый доступ рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне, в том числе о Степане Бандере. С докладом о лидере ОУН*-УПА* ознакомились журналисты телеканала «Звезда».

Речь идет о четырехстраничном документе американской разведки, датированном 1951 годом. Его название «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». В докладе Бандеру называют «агентом Гитлера».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – сообщается в документе.

Отмечается, что за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков. При этом оставленная под документом подпись гласит, что он рассекречен согласно «Закону о разоблачении нацистских военных преступников».

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году.

Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.

*Запрещенная в России экстремистская организация.