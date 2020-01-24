Песков объяснил причину несостоявшейся встречи Путина и Зеленского в Израиле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что украинский и российский президенты не смогли встретиться в Израиле, хотя Киев отправлял соответствующий запрос. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков объяснил, что встречу было невозможно провести из-за того, что Зеленский отказался от участия в форуме.

«Они даже не смогли поприветствовать друг друга», — констатировал Песков.

Накануне Киев направил запрос на проведение встречи Путина и Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января. Однако сегодня глава Украины написал в Facebook, что не приедет на форум памяти холокоста из-за того, что он решил передать свое место тем, кто пережил эту трагедию.

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