Власти Турции не видят риска для страны в коронавирусе из Китая

«В Турции в настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом нового типа, выявленным в Китае, и пока угрозы для страны нет», — сказал он в интервью агентству Anadolu. При этом министр подчеркнул, что санитарные и миграционные службы готовы применять меры санитарно-карантинного контроля на пунктах пропуска через границу, сообщает РИА Новости.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передаётся от человека к человеку.