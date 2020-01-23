США усилили санкции против Ирана

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Carlos Barria/Reuters

В Минфине США заявили, что страна решила расширить санкционные меры против Ирана, говорится на сайте пресс-службы ведомства.

В санкционный список попал Али Баяндорян, который связан с компанией Triliance Petrochemica, а также подразделение Triliance.

Кроме того, в списке числится один житель Китая и несколько фирм КНР.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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