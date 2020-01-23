Кошки и притягательные ароматы цветов: красивые фотографии

Возможно, кто то думает, что животные не умеют радоваться красоте природы, например, что они совсем равнодушны к цветам. Как вы думаете, как кошки относятся к цветам? Возможно, иногда они и проходят мимо, не замечая их, но в период цветения, ранней весной, когда все вокруг распускается, они вовсе не прочь остановиться и понюхать, а кто-то после и пожевать, пробуя на вкус эти великолепные и яркие растения.

Да, глядя на все эти фотографии, можно с уверенностью сказать, что кошки способны радоваться цветам, ну или, по крайней мере, их запахам. Ну а если кто то из вас не поверит сему факту, то может просто полюбоваться этими милыми фотографиями и улучшить себе настроение, если вы смотрите их в понедельник утром. А хорошее настроение будет с вами весь день.

Дата: 17.09.2014