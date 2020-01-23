Павел Глоба рассказал, для каких знаков Зодиака февраль 2020 будет счастливым

В феврале 2020 года представителям четырех знаков Зодиака звезды сулят удачу, и астролог Павел Глоба назвал их.

ОвенОвнам пришлось много поработать в первые дни 2020 года. Январь для них пролетел в работе, и как раз в феврале они получат награду за свое трудолюбие. Второй месяц года позволит заложить фундамент для будущих серьезных достижений. К тому же одинокие Овны смогут наладить личную жизнь.

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ТелецУдача улыбнется Тельцам на работе. И начнет наконец-то везти в личной жизни. Возможно новое знакомство, которое перерастет в длительные и крепкие отношения. Февраль – это время, когда Тельцы наконец-то смогут наслаждаться своими отношениями.

РакРаки смогут в феврале достигнуть намеченных целей. Представителям этого знака Зодиака не придется тратить много сил, чтобы получить желаемое, ведь любые двери перед Раками открываются в конце зимы чуть ли не автоматически.

СкорпионСкорпионам звезды в феврале советуют наслаждаться тем, что они имеют. Важно больше уделять внимание родным, а свободное время целиком и полностью лучше посвятить семье. Можно вместе отправиться в путешествие. Удача будет сопутствовать Скорпионам куда бы они не отправились.

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