Дарил подарки родственники пропавшей Алтае девушки рассказали ее связи последним свидетелем

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Дарил подарки родственники пропавшей Алтае девушки рассказали ее связи последним свидетелем

Бабушка пропавшего 15-летнего парня

Родственники двух подростков из села Токарево, пропавших две недели назад, до сих пор надеются увидеть их живыми. Об этом они заявили в беседе с корреспондентами портала «Амител» и поделились некоторыми обстоятельствами исчезновения 18-летней Оксаны Руденко и ее 15-летнего приятеля. Также они поведали об отношениях девушки с тем самым мужчиной, который видел их последним, а после свел счеты с жизнью прямо в отделе полиции. По словам родных девушки, он около года оказывал ей видимые знаки внимания в виде дорогих подарков, а она нередко проводила время у него дома. Впрочем, родственники считают, что мужчина не мог причинить ей вреда, а потому рассчитывают найти ее живой.

Как стало известно изданию, членов семей, в которых воспитывались пропавшие, можно отнести к социально незащищенным — их дома в плохом состоянии, сами они периодически употребляют спиртное, а после случившегося делают это чаще, «чтобы заглушить боль». Так, бабушка исчезнувшего 15-летнего парня, выпив, рассказала журналистам, что 7 января, накануне пропажи, ее внук и 18-летняя Оксана Руденко сидели у нее на кухне. С ее слов, девушка все время переписывалась в телефоне со своим бойфрендом из села Чесноковка, а потом решила уехать к нему. Юный приятель решил ее проводить до остановки, где она собиралась сесть на автобус № 15, отбывающий в 18:50. Это был последний раз, когда женщина видела своего внука. Уже после того, как начались поиски, полицейские вскрыли полы в ее доме и проверили чердак, а волонтеры переворошили все сугробы. К поискам подключили даже кинологов и водолазов (неподалеку от реки Малая Черемшанка). Но масштабные поиски за две недели не принесли никаких результатов.

Дарил подарки родственники пропавшей Алтае девушки рассказали ее связи последним свидетелем

Дом соседа

Мать пропавшего парня и его отчим в свою очередь рассказали, что он был непростым ребенком, оставался несколько раз на второй год, нередко сбегал из дома. «В прошлом году так исчез. Я заявление написала, полиция разыскивала. Нашли его в итоге в Зудилово. Пару раз мы его пьяным ловили, наказывали. Он всегда был замкнутым, друзей у него немного. В последнее время он с Ксюшей (так они называют Оксану — прим. ред. ИА «Банкфакс») очень много общался. Вот и на каникулах засобирался в Токарево, чтобы с ней гулять», – сообщила то, что ей известно, мать подростка, добавив, что где-то он все же должен объявиться.

Родственники Оксаны Руденко также надеются на лучшее. Старший брат девушки Роман Руденко рассказал, что помимо них с сестрой в доме живет мама и три младшие сестры, а отец уехал на заработки в Бийск. Он пояснил, что его сестра, в отличие от второго пропавшего подростка, никогда не доставляла родным проблем. Однако он отметил, что она иногда выпивала и без спросу могла уехать к своему парню, но обязательно предупреждала об этом кого-то из родных. Он также поделился тем, что ему известно о непростых отношения сестры с тем самым 48-летним соседом, у которого они провели ночь накануне пропажи.

По словам Романа Руденко, тот жил в садоводстве неподалеку, занимался сбором папоротника, ягод, грибов, шишек и нередко предлагал семье девушки и ей самой подзаработать. Платил он девочкам за сортировку ягод обычно от 400 до 700 рублей. Однако к Оксане, казалось, испытывал более теплые чувства — мужчина якобы дарил девушке недешевые подарки: мобильный телефон стоимостью 11 тысяч рублей, куртку, обувь. Денег в семье особо не водилось, потому родственники закрывали на это глаза, а после исчезновения снова вспомнили о подарках. «Я как-то к ней не лез. Да, настораживает – ну не за просто же так он ей подарки такие дарит. Да и другим девочкам он тоже подарки, бывало, дарил. Только не такие дорогие. Короче, Ксюша все отрицала. Но иногда уходила «по делам» и никому не говорила куда», — вспомнил Роман Руденко.

Дарил подарки родственники пропавшей Алтае девушки рассказали ее связи последним свидетелем

Под снегом так никого и не нашли

Он также заявил, что наложивший на себя руки сосед выглядел вполне нормальным мужчиной и не вызывал каких-либо подозрений. Однако юноша отметил, что иногда тот мог быть неуравновешенным. «Он был иногда очень странный. В нем как будто бы жили два человека. Мог сидеть спокойно, а потом внезапно как засмеется или заплачет. Бывает, ему кто-то из девочек (маленьких сестер Ксюши — прим. ред. ИА «Банкфакс») что-то скажет, так он обидится и всю семью в WhatsApp заблокирует. Потом отойдет – разблокирует. Но при этом сказать, чтобы он когда-то кому-то угрожал или вред причинил, я не могу», – заявил брат пропавшей. Как выяснилось, у 48-летнего соседа Руденко был взрослый сын, а за день до самоубийства у него родился внук. По словам сельчан, у мужчины водились деньги: в поселке у него был склад для хранения товара, а недавно он приобрел еще и заброшенный участок в Токарево.

Роман Руденко также рассказал о том, что ему удалось узнать из переписки своей сестры с пропавшим приятелем. «Она еще пятого числа писала, что ей на душе плохо и надо выговориться. Попросила его найти где-нибудь бухло. Я так понял, он у бабушки своей спирт украл. А своему парню она написала, что беременна. Тот ей ответил что-то вроде: «Ты че, гонишь? Я не готов к ребенку». Поэтому она расстроенная и была. Мы, естественно, вообще об этом ничего не знали на тот момент», – пояснил брат Оксаны Руденко. Он также добавил, что обнаружил в ее телефоне голосовые сообщения, адресованные сестре, где слышно голоса ее, пропавшего с ней подростка и того самого соседа, а на фоне играла музыка.

Примечательно, но о том, что подростки гостили у Владимира, мужчина сам рассказал маме Оксаны, когда стало известно о ее пропаже. По его словам, компания выпивала, а утром 8 января, когда мужчина проснулся, девушки и парня в доме уже не было. Он же рассказывал родным, что ночью они ездили на такси в магазин – за выпивкой. Это последнее, что о них известно. При этом родственники заявили о пропаже не сразу — одни признались, что были сильно пьяны, а другие просто решили не поднимать шум, думая, что подростки вернутся. Полиция быстро выяснила, что сосед Владимир был последним, кто видел детей. Именно поэтому его (как свидетеля, а не как подозреваемого) доставили в отделение. Там он вышел в туалет и совершил самоубийство.

В то же время родственники подростков считают, что расправиться с детьми сосед не мог. При всех его странностях они отмечают «слабохарактерность и мягкость» мужчины. При этом поиски в доме Владимира и на территории вокруг тоже ни к чему не привели. Дядя пропавшего парня честно признается, что живым мальчика уже не ждет — им полицейские открыто говорят, что по прошествии такого количества времени ищут теперь только трупы. Тем не менее поиски ребят продолжаются, а их родители все-таки верят в чудо. Они надеются, что дети где-то «гуляют» и скоро вернутся в родной дом.

Напомним, что по факту исчезновения подростков СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по по признакам п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ситуация находится на контроле руководителя регионального СК Андрея Хвостова и под пристальным вниманием председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Кроме того, в ходе расследования громкого дела был задержан 48-летний мужчина, который видел их последним. Однако в полицейском отделе, куда он был доставлен, свидетель покончил с собой. Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян уже назначил проверку по факту самоубийства мужчины.