Дарил подарки родственники пропавшей Алтае девушки рассказали ее связи последним свидетелем

Бабушка пропавшего 15-летнего парня

Родственники двух подростков из села Токарево, пропавших две недели назад, до сих пор надеются увидеть их живыми. Об этом они заявили в беседе с корреспондентами портала «Амител» и поделились некоторыми обстоятельствами исчезновения 18-летней Оксаны Руденко и ее 15-летнего приятеля. Также они поведали об отношениях девушки с тем самым мужчиной, который видел их последним, а после свел счеты с жизнью прямо в отделе полиции. По словам родных девушки, он около года оказывал ей видимые знаки внимания в виде дорогих подарков, а она нередко проводила время у него дома. Впрочем, родственники считают, что мужчина не мог причинить ей вреда, а потому рассчитывают найти ее живой.

Как стало известно изданию, членов семей, в которых воспитывались пропавшие, можно отнести к социально незащищенным — их дома в плохом состоянии, сами они периодически употребляют спиртное, а после случившегося делают это чаще, «чтобы заглушить боль». Так, бабушка исчезнувшего 15-летнего парня, выпив, рассказала журналистам, что 7 января, накануне пропажи, ее внук и 18-летняя Оксана Руденко сидели у нее на кухне. С ее слов, девушка все время переписывалась в телефоне со своим бойфрендом из села Чесноковка, а потом решила уехать к нему. Юный приятель решил ее проводить до остановки, где она собиралась сесть на автобус № 15, отбывающий в 18:50. Это был последний раз, когда женщина видела своего внука. Уже после того, как начались поиски, полицейские вскрыли полы в ее доме и проверили чердак, а волонтеры переворошили все сугробы. К поискам подключили даже кинологов и водолазов (неподалеку от реки Малая Черемшанка). Но масштабные поиски за две недели не принесли никаких результатов.

Дом соседа

Мать пропавшего парня и его отчим в свою очередь рассказали, что он был непростым ребенком, оставался несколько раз на второй год, нередко сбегал из дома. «В прошлом году так исчез. Я заявление написала, полиция разыскивала. Нашли его в итоге в Зудилово. Пару раз мы его пьяным ловили, наказывали. Он всегда был замкнутым, друзей у него немного. В последнее время он с Ксюшей (так они называют Оксану — прим. ред. ИА «Банкфакс») очень много общался. Вот и на каникулах засобирался в Токарево, чтобы с ней гулять», – сообщила то, что ей известно, мать подростка, добавив, что где-то он все же должен объявиться.

Родственники Оксаны Руденко также надеются на лучшее. Старший брат девушки Роман Руденко рассказал, что помимо них с сестрой в доме живет мама и три младшие сестры, а отец уехал на заработки в Бийск. Он пояснил, что его сестра, в отличие от второго пропавшего подростка, никогда не доставляла родным проблем. Однако он отметил, что она иногда выпивала и без спросу могла уехать к своему парню, но обязательно предупреждала об этом кого-то из родных. Он также поделился тем, что ему известно о непростых отношения сестры с тем самым 48-летним соседом, у которого они провели ночь накануне пропажи.

По словам Романа Руденко, тот жил в садоводстве неподалеку, занимался сбором папоротника, ягод, грибов, шишек и нередко предлагал семье девушки и ей самой подзаработать. Платил он девочкам за сортировку ягод обычно от 400 до 700 рублей. Однако к Оксане, казалось, испытывал более теплые чувства — мужчина якобы дарил девушке недешевые подарки: мобильный телефон стоимостью 11 тысяч рублей, куртку, обувь. Денег в семье особо не водилось, потому родственники закрывали на это глаза, а после исчезновения снова вспомнили о подарках. «Я как-то к ней не лез. Да, настораживает – ну не за просто же так он ей подарки такие дарит. Да и другим девочкам он тоже подарки, бывало, дарил. Только не такие дорогие. Короче, Ксюша все отрицала. Но иногда уходила «по делам» и никому не говорила куда», — вспомнил Роман Руденко.

Под снегом так никого и не нашли

Он также заявил, что наложивший на себя руки сосед выглядел вполне нормальным мужчиной и не вызывал каких-либо подозрений. Однако юноша отметил, что иногда тот мог быть неуравновешенным. «Он был иногда очень странный. В нем как будто бы жили два человека. Мог сидеть спокойно, а потом внезапно как засмеется или заплачет. Бывает, ему кто-то из девочек (маленьких сестер Ксюши — прим. ред. ИА «Банкфакс») что-то скажет, так он обидится и всю семью в WhatsApp заблокирует. Потом отойдет – разблокирует. Но при этом сказать, чтобы он когда-то кому-то угрожал или вред причинил, я не могу», – заявил брат пропавшей. Как выяснилось, у 48-летнего соседа Руденко был взрослый сын, а за день до самоубийства у него родился внук. По словам сельчан, у мужчины водились деньги: в поселке у него был склад для хранения товара, а недавно он приобрел еще и заброшенный участок в Токарево.

Роман Руденко также рассказал о том, что ему удалось узнать из переписки своей сестры с пропавшим приятелем. «Она еще пятого числа писала, что ей на душе плохо и надо выговориться. Попросила его найти где-нибудь бухло. Я так понял, он у бабушки своей спирт украл. А своему парню она написала, что беременна. Тот ей ответил что-то вроде: «Ты че, гонишь? Я не готов к ребенку». Поэтому она расстроенная и была. Мы, естественно, вообще об этом ничего не знали на тот момент», – пояснил брат Оксаны Руденко. Он также добавил, что обнаружил в ее телефоне голосовые сообщения, адресованные сестре, где слышно голоса ее, пропавшего с ней подростка и того самого соседа, а на фоне играла музыка.

Примечательно, но о том, что подростки гостили у Владимира, мужчина сам рассказал маме Оксаны, когда стало известно о ее пропаже. По его словам, компания выпивала, а утром 8 января, когда мужчина проснулся, девушки и парня в доме уже не было. Он же рассказывал родным, что ночью они ездили на такси в магазин – за выпивкой. Это последнее, что о них известно. При этом родственники заявили о пропаже не сразу — одни признались, что были сильно пьяны, а другие просто решили не поднимать шум, думая, что подростки вернутся. Полиция быстро выяснила, что сосед Владимир был последним, кто видел детей. Именно поэтому его (как свидетеля, а не как подозреваемого) доставили в отделение. Там он вышел в туалет и совершил самоубийство.

В то же время родственники подростков считают, что расправиться с детьми сосед не мог. При всех его странностях они отмечают «слабохарактерность и мягкость» мужчины. При этом поиски в доме Владимира и на территории вокруг тоже ни к чему не привели. Дядя пропавшего парня честно признается, что живым мальчика уже не ждет — им полицейские открыто говорят, что по прошествии такого количества времени ищут теперь только трупы. Тем не менее поиски ребят продолжаются, а их родители все-таки верят в чудо. Они надеются, что дети где-то «гуляют» и скоро вернутся в родной дом.

Напомним, что по факту исчезновения подростков СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по по признакам п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ситуация находится на контроле руководителя регионального СК Андрея Хвостова и под пристальным вниманием председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Кроме того, в ходе расследования громкого дела был задержан 48-летний мужчина, который видел их последним. Однако в полицейском отделе, куда он был доставлен, свидетель покончил с собой. Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян уже назначил проверку по факту самоубийства мужчины.