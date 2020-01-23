Поправки в Конституцию обсудят с народом

После принятия Госдумой в четверг в 1-м чтении законопроекта о поправках в Конституцию, стали звучать вопросы, почему они будут легитимизированы не референдумом, а просто общероссийским голосованием. Ответ на этот и многие другие вопросы был дан в ходе заседания рабочей группы по подготовке поправок.

Как оказалось, оснований для референдума нет, поскольку это не принятие новой Конституции и существующий вариант Основного Закона не претерпит фундаментальных изменений (практически все они касаются уточнения или изменения форм организации и ответственности нынешних органов власти). Вместе с тем, общероссийское голосование будет организовано на самом высоком уровне, с задействованием всех инструментов, в том числе, «мобильного избирателя», голосования за рубежом, в труднодоступных районах и т.д. Обязательное условие — общественное наблюдение за ходом голосования.

Вместе с тем, рабочая группа и сама формирует новые поправки в Конституцию. Так, например, депутат Горячева предложила внести поправку о сохранении исторической памяти, сенатор Пушков выступил с инициативой закрепить базовые ценности в преамбуле Конституции, а пианист Мацуев артист Калягин и директор Эрмитажа Пиотровский внесли поправку о том, чтобы закрепить в Конституции положение, что «культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».

На следующем этапе, члены рабочей группы выедут в регионы для обсуждения поправок с населением.