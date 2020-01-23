Компания Kia объявит цены на кроссовер Seltos весной

Российский офис KIA опроверг опубликованные 22 января на форуме kia-seltos.ru цены на новый кроссовер KIA Seltos, назвав их неофициальными и несоответствующими действительности. Об этом говорится в официальном письме компании, поступившем в редакцию «Автоновостей дня» в четверг, 23 января.

«Все подробности о ценах и комплектациях модели будут представлены в рамках официальной премьеры Seltos в России, которая состоится весной этого года», — уточнили в компании.

KIA Seltos сертифицирован в России с тремя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым атмосферным мощностью 123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровым атмосферным на 149 сил и 1,6-литровым турбомотором, выдающим 177 лошадиных сил.

Базовый 1,6-литровый «атмосферник» сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и классическим «автоматом», топовый 2,0-литровый – только с бесступенчатым вариатором. Наддувный двигатель агрегатирован с преселективным «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Машины с атмосферными моторами получат полный привод в качестве опции, а с турбомотором – уже в «базе».

Производство KIA Seltos на калининградском заводе «Автотор» уже началось. На конвейер встали все версии автомобиля, кроме варианта с 1,6-литровым «атмосферником» и 6-ступенчатым «автоматом» — их сборку запустят позже. Старт продаж кроссовера запланирован на первый квартал 2020 года.