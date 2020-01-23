Автодилеры в России отмечают неожиданно высокие продажи машин в январе

Автодилеры зафиксировали неожиданно высокие продажи новых автомобилей в России в январе. Об этом в четверг, 23 января, сообщил журналистам глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

Как стало известно «Автоновостям дня», логического объяснения этой ситуации он не нашел, предположив лишь, что клиенты могли с опозданием понять, насколько сильно вырастут цены на автомобили из-за повышения утильсбора.

«То ли у нас клиенты знают больше, чем мы, то ли они все-таки с опозданием поняли, что повышение утильсбора скажется на цене автомобилей не только импортируемых, но и других значительнее, чем кажется на первый взгляд. Поднятие цен с 1 января многими производителями это подтверждает», — цитирует Олега Мосеева агентство «Интерфакс».

Он добавил, что сейчас у дилеров еще есть машины прошлого года выпуска, которые до сих пор можно купить по старым ценам. Соответственно, клиенты видят разницу между автомобилем 2019 года и тем, сколько он будет стоить в 2020 году.

«Возможно, это сподвигло людей прийти купить автомобиль, потому что они понимают, что через три месяца цена вырастет больше», — рассуждает эксперт.

Тем временем, коллеги из РИА «Новости» выяснили, что у одних дилеров январские продажи растут примерно на 8% по сравнению с январем 2018 года, а у других (в частности, в «Авилоне») – на 35%. Участники рынка объясняют это наличием выгодных ценовых предложений и пониманием покупателей, что цены на машины 2020 года выпуска будут выше.