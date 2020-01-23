Кроссовер Geely Atlas Pro сертифицирован в России

Китайская компания Geely сертифицировала в России новый кроссовер Geely Atlas Pro. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на соплатформенную актуальному Atlas модель появилось в открытой базе Росстандарта.

Судя по документу, будущий флагман бренда может продаваться в России только с одним двигателем – 1,5-литровым 177-сильным турбомотором, созданным совместно с Volvo. Пару этому агрегату составят сразу три трансмиссии на выбор: 7-ступенчатый преселективный «робот», 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» Aisin и 6-ступенчатая «механика». По умолчанию кроссовер будет переднеприводным, полный привод предложат в качестве опции.



Geely Atlas Pro. Фото Geely



Geely Atlas Pro. Фото Geely



Интерьер Geely Atlas Pro. Фото Geely

Напомним, модель Atlas Pro представляет собой обновленную версию флагманского кроссовера Atlas. В ходе модернизации новинку немного изменили внешне и обновили внутри.

По габаритам новинка сопоставима с обычным «Атласом»: 4544 мм в длину и 2670 мм – между осями. От собрата новый кроссовер легко отличить по бамперам, иной радиаторной решетке, капоту, корпусам боковых зеркал, переработанным задним фонарям с багажной дверью и полностью светодиодной оптике, которая по умолчанию доступна даже в базовой комплектации.

Если Geely Atlas Pro действительно приедет в Россию, поставлять его будут напрямую из Китая. О сроках начала продаж, комплектациях и ценах пока говорить рано – дождемся официальной информации от производителя.