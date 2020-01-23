Турецкие художники прибыли в Крым для росписи мечети

«Основную работу по внутренней росписи в мечети выполнят мастера из Турции. Группа художников уже прибыла в Крым. С ними заключён соответствующий контракт на проведение всех необходимых работ», — цитирует РИА Новости Бальбека.

Соборная мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. В мечети закончены черновые работы, идет отделка фасада, начата роспись. Открытие мечети запланировано на 2020 год, однако точной даты пока не определено в силу сложности проведения внутренних отделочных работ.