Судоверфь «Звезда» станет центром для предприятий-спутников

Генеральный директор судоверфи «Звезда» Сергей Целуйко в интервью ТАСС рассказал об итогах работы за четыре года.

«На сегодняшний день решены ключевые задачи с точки зрения технологии судостроения новой верфи — обеспечена возможность не только строительства и сборки секций судов в блоке корпусных производств и на стапеле, но и спуска судов на воду с помощью транспортно-передаточного дока для последующей достройки», — сказал он.

«Продолжается строительство производственных цехов, достроечных набережных и складских площадок первой расширенной очереди. Полным ходом идут работы на площадке строительства основного объекта второй очереди — сухого дока, которому предстоит в скором времени стать самым большим в России гидротехническим сооружением. Его размеры — 485 м на 114 м на 14 м», — рассказал Целуйко.

«Помимо самой верфи, строятся предприятия-спутники. На данный момент для локализации производства винторулевых колонок и систем электродвижения судов на территории ССК «Звезда» уже создан завод ВРК «Сапфир». Проектные мощности завода позволят удовлетворить потребность в винторулевых колонках для судов различного класса», — резюмировал гендиректор «Звезды».

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