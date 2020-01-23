Гендиректор рассказал, как на «Звезде» удается строить и суда, и саму верфь

Генеральный директор судоверфи «Звезда» Сергей Целуйко в интервью ТАСС рассказал, каким образом сотрудникам предприятия удается одновременно строить и суда, и саму верфь.

«Заключение всех контрактов было заранее рассчитано с учетом графика строительства и ввода в эксплуатацию новых цехов и площадок, набора необходимого персонала. На данный момент число заказов на строительство судов достигло 43», — отметил Целуйко.

«Сейчас для выполнения первых заказов мы используем уже построенные объекты — блок корпусных производств, окрасочные камеры и открытый тяжелый достроечный стапель, — пояснил он. — И в то же время готовятся площадки для выполнения дальнейших заказов. Например, строительство ключевого объекта второй очереди — сухого дока — идет со значительным опережением графика: планируем ввести его в строй в этом году. Также начнут работу ряд цехов, достроечные и грузовые набережные».

По словам Целуйко, сейчас на «Звезде» работает уже около 3500 человек, а по окончании строительства верфи численность сотрудников возрастет до 7,5 тысяч.

«Большая часть наших работников — 85% — это жители Приморского края. Но, конечно, опытных, квалифицированных судостроителей в нашем регионе в таком количестве не хватает, привлекаем кадры со всех уголков России», — уточнил гендиректор «Звезды».

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