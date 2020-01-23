В Великобритании открылось кафе, которое нельзя посещать с детьми

Недавно открывшееся кафе вызвало ярость среди родителей: хозяин запретил вход с детьми младше 12 лет. А вот с собаками приходить можно.

Месяц назад 61-летний Боб Хиггинсон (Bob Higginson) открыл в Бриксхеме кафе The Chart Room. После открытия хозяин объявил, что в кафе можно приходить с детьми старшего возраста и даже с собаками, но дети до 12 лет обслуживаться не будут. Разгневанные местные жители заявили, что такой запрет — это форма дискриминации.

«Мои основные клиенты — это более зрелые люди, которым нужен покой и тишина. Я хотел, чтобы люди могли приходить и вспоминать прошлое, вести ностальгические беседы без детей, которые бегают вокруг и отвлекают», — рассказал Хиггинсон.

Он также добавил, что дети часто ломают вещи: «У нас стоят дорогие артефакты, которые не спрятаны под стеклом, как в музеях. Раньше у нас уже были инциденты, когда дети разбивали вещи».

Хиггинсон говорит, что он действительно не против того, чтобы люди приходили с собаками. Многие ходят вместе с собакой-помощником, другие просто приводят домашних питомцев. «Я еще ни разу не встречал собаку, которая плохо себя ведет», — сказал хозяин заведения.

Однако местная жительница Венди Мур призвала людей бойкотировать Chart Room: «Кем себя возомнил этот Боб Хиггинсон? Разве он запретил бы приходить в его заведение инвалидам? А представителям разных рас и религий? А как насчет пожилых людей? Держу пари, не стал бы. Так почему он думает, что можно запрещать приходить детям? Это вопиющая дискриминация».

«Я предпочел бы пойти в место, полное счастливых, громких детей, бегающих вокруг, чем в какое-то темное, тихое и жалкое заведение, где все сидят за нудными разговорами, потягивая чай. Но это только мой выбор», — добавил еще один местный житель, Ли Найт.

Но нашлись и те, кто поддержал Боба. «Если бы родители контролировали своих детей, таких запретов бы не было, но, видимо, они боятся это делать. Это бизнес Боба и это его правила», — сказала Шэрон Тейлор.

Представитель местной власти сообщил, что пускать или не пускать маленьких детей в заведение, решает владелец. В законодательстве это не прописано.

17.02.2018