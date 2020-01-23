О послеродовой депрессии рассказали знаменитые женщины

«Ты чувствуешь себя одиноко», «Я сожалела о рождении сына», «Меня терзало чувство вины», «Я могла плакать по несколько часов подряд», «Я превратилась в робота»…

Послеродовая депрессия — это проблема, о которой надо говорить, и многие известные женщины не боятся открыто рассказать миру о своем нелегком опыте борьбы.

Кейт Миддлтон

35 лет, мама трехлетнего принца Джорджа и двухлетней принцессы Шарлотты

Герцогиня Кембриджская после появления на свет своего первенца — принца Джорджа — переживала один из самых темных периодов в жизни. Ей не хотелось появляться на публике и вообще переступать порог дома.

«Ты чувствуешь себя одиноко и изолированно, но много женщин испытывают то же самое. Нет путеводителя, где написано, что хорошо и что плохо. Приходится импровизировать. Нужно стараться делать только лучшее, чтобы позаботиться о своей семье».

Кейт считает, что нужно в любом случае обращаться за поддержкой к близким, друзьям или к психологу. Чем больше помощников — тем легче справиться с трудностями материнства.

Дрю Бэрримор

42 года, мама пятилетней Олив и трехлетней Фрэнки

Актриса Дрю Бэрримор вспоминала, что ее первые роды, на удивление, прошли без тяжелых последствий, чего она не может сказать о втором опыте.

«У меня не было послеродового периода в первый раз, и я вообще не понимала, о чем идет речь. Этот невеселый опыт я испытала после рождения Фрэнки. Я чувствовала себя полной неудачницей. Но вскоре многое пришло в гармонию».

Актриса также отметила, что после рождения второй дочери у нее произошли резкие изменения в характере: «Раньше я этого не понимала, но сейчас я буду буквально сражаться, как лев, чтобы сохранить свою семью счастливой и неприкосновенной».

Сара Мишель Геллар

40 лет, мама семилетней Шарлотты и четырехлетнего Рокки

У актрисы Сары Мишель Геллар и актера Фредди Принца-младшего двое детей. Сейчас Сара наслаждается материнством, однако мисс Геллар вспоминает, что избежать послеродовой депрессии ей не удалось.

«Как и многие женщины, я боролась. Мне помогали, и я справилась. Те, кто проходит через это, знайте: вы не одни».

Сара Мишель даже поделилась в Instagram контактами центра, который помогает женщинам справиться с подобной проблемой.

Адель

29 лет, мать четырехлетнего Анджело

Ради материнства популярная певица намеревалась покинуть сцену и посвятить всю себя малышу. В 2012 году Адель родила сына от бизнесмена Саймона Коннекки. После родов актриса чувствовала себя подавленной и не могла справиться в одиночку: «Иногда я сожалела о рождении сына и думала, что приняла худшее решение в жизни. Я просто ненавидела все, что со мной происходит».

Актриса рассказывала, как боялась подходить к ребенку, чтобы не навредить ему. Боялась не оправдать себя и стать плохой матерью.

«Я не принимала антидепрессанты. Кроме того, я не обсуждала свою проблему с другими женщинами. Мой бойфренд посоветовал мне так поступить».

Долго так продолжаться не могло, и Адель поделилась своими переживаниями с подругой: «Мне стало легче, и этот период начал проходить».

Хайден Панеттьери

27 лет, мать двухлетней Кайи

В 2014 году Хайден родила от своего супруга — боксера Владимиру Кличко — дочь Кайю Евдокию. Постнатальная депрессия захлестнула актрису с головой, ей пришлось обращаться в реабилитационную клинику.

«Это одна из самых изнурительных и страшных вещей, которые вы когда-либо могли чувствовать. Я никогда не хотела причинить вред своему ребенку, но мое состояние было ужасным. Меня терзало чувство вины. Если кто-то думает, что послеродовая депрессия — это блажь и выдумка, он сошел с ума».

Актриса удивляется тому, насколько выносливы женщины, и старается быть такой же: «Я переборола депрессию и сейчас ценю свою связь с дочерью. К тому же она такая милая! Она очень сладкая. Глядя на нее, я думаю: «Ты была в моем теле все это время?» Это так необычно, настоящий сюрреалистический опыт».

Брук Шилдс

52 года, мама 14-летней Роан и 11-летней Грир

Знаменитая актриса и модель Брук Шилдс долго боролась с мучительной депрессией после рождения первой дочери в 2003 году. Пережив стресс, она написала книгу «И падал дождь: Мой путь через послеродовую депрессию». В ней Брук пишет: «Наша беда в том, что большинство из нас боится даже себе признаться в том, что больны, а из-за этого мы не принимаем меры и ситуация только усугубляется».

Брук действительно хотела свести счеты с жизнью: «Мне хотелось наглотаться таблеток, чтобы не слышать непрерывный детский крик, от которого я сходила с ума».

В какой-то момент актриса намеренно почти направила автомобиль на полной скорости в впереди стоящую стену. Только после этого звезда направилась в клинику: «Я узнала, что происходит внутри моего тела и мозга. И поняла, что не должна себя винить. Это болезнь! Я не виновата».

Кортни Кокс

53 года, мама 13-летней Коко

Кортни родила свою первую и единственную дочь Коко в браке с актером Дэвидом Аркеттом, когда ей было 40 лет. Когда малышке исполнилось полгода, актриса поймала себя на мысли, что хочет… покончить с собой, съехав с обрыва. Если бы не лечение в клинике и помощь близких, актриса бы не справилась.

На днях Кортни заявила о своем намерении родить второго ребенка от своего возлюбленного — актера Джонни Макдэйда: «Я бы очень хотела родить. Конечно, мне придется сделать ЭКО и воспользоваться донорской яйцеклеткой. И пусть это звучит безумно, но я готова пойти на это ради Джонни».

Дженнифер Лопес

47 лет, мать девятилетних двойняшек Максимиллиана и Эммы

После рождения двойняшек Макса и Эммы от своего бывшего супруга Марка Энтони у Дженнифер началась настоящая паранойя: «Симптомы послеродовой депрессии начались через несколько дней после рождения детей. Грустные мысли, которые брались непонятно откуда, доводили меня до истерики — я могла плакать по несколько часов подряд. Страшнее всего было думать о том, что я плохая мать, и дети, когда вырастут, не будут меня любить».

Опасения певицы и актрисы не оправдались. Уже девять лет она отлично справляется с ролью матери.

«Родные и близкие очень помогли мне не довести себя до критического состояния, они поддерживали меня и убеждали, что все хорошо».

Гвинет Пэлтроу

44 года, мама 13-летней Эппл и 11-летнего Мозеса

После рождения второго ребенка от солиста Coldplay Криса Мартина актриса погрузилась в апатию.

«Я превратилась в робота. Я не чувствовала абсолютно ничего. Никаких материнских инстинктов! Это было ужасно! Когда я сейчас смотрю на фотографии, где сыну 3 месяца, понимаю, что совершенно не помню то время».

Избавиться от депрессии Гвинет помог ее бывший супруг, который заметил удрученное состояние жены: «Через месяца четыре ко мне подошёл Крис со словами: «С тобой что-то не так». Я уверяла, что в порядке, но Крис заподозрил депрессию. Самое сложное — признать проблему. Я думала, что послеродовая депрессия значит, что ты каждый день рыдаешь и неспособна заботиться о ребёнке. Но у этой болезни разные формы, поэтому так важно, чтобы женщины об этом говорили».

Селин Дион

49 лет, мать 16-летнего Рене-Шарля и шестилетних близнецов Эдди и Нельсона

У Селин Дион был тяжелый опыт рождения детей: долгое время она не могла забеременеть и только после нескольких лет неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения у Селин и ее мужа Рене Анжелила родился первенец Рене-Шарль. После длительного ожидания супруги должны бы радоваться такому счастью, однако Селин чувствовала необъяснимую усталость.

«Я начинала плакать без всякой причины. Откровенно говоря, я была немного не в себе. У меня пропал аппетит, я выглядела замученной и безжизненной. Однако окружающие заверили меня, что это нормально».

Огромную поддержку певице оказала ее мать: «Благодаря ее помощи и участию я быстро восстановилась. Я могу с точностью сказать: после рождения малыша не только сам ребенок, но и его мама нуждается в сильной эмоциональной поддержке».