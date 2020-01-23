Интересные факты о верблюдах

Верблюды — животные очень «социальные», они передвигаются по пустыне в поисках еды и воды в компании до 30 особей. За исключением ситуации, когда самцы конкурируют между собой за самку, верблюды — очень миролюбивые животные, который крайне редко проявляют агрессию. Существует три основных вида верблюдов: двугорбый (бактриан), одногорбый (дромедар) и их помесь – нар.

В отличие от бактрианов, дромедары бывают только домашними – все дикие особи вымерли. Правда, существуют одичавшие одногорбые верблюды, убежавшие от людей и пасущиеся на воле.

Около 10 тысяч лет назад верблюды жили в Европе вместе с мамонтами, большерогими оленями, шерстистыми носорогами и прочими представителями ледниковой фауны, однако после отступления ледника исчезли.

Больше всего верблюдов насчитывается в Австралии. Эти животные были завезены сюда в XIX веке, и, поскольку у них в местной экосистеме не было конкурентов, очень быстро расплодились. Теперь австралийских верблюдов экспортируют даже в страны Ближнего Востока!

Интересный факт: на флаге Челябинской области, а также на флаге и гербе Челябинска изображен верблюд. В этих местах верблюды не водятся, однако в XIX веке через Челябинск неоднократно проходили торговые караваны, грузы в которых переносили эти животные. Поскольку во многом город жил и процветал благодаря торговле, верблюда было решено поместить на челябинскую символику.

Изображение верблюда можно увидеть на гербе Эритреи – маленького африканского государства.

На обертке конфет «Кара-Кум» нарисован двугорбый верблюд. Что интересно, на самом деле кочевники-туркмены, живущие в пустыне Каракум, разводят в основном одногорбых верблюдов-дромедаров.

Во время Великой Отечественной войны в 28-й резервной армии РККА существовали артиллерийские подразделения, где тягловой силой для транспортировки орудий были верблюды. Всего на военной службе оказалось около 350 животных, большинство из которых погибло. Уцелевших «горбатых солдат» после войны отправляли в тыловые части, колхозы и зоопарки. Интересно, что двое верблюдов, Яшка и Машка, дошли до Берлина, а буксируемое ими орудие участвовало в обстреле Рейхсканцелярии. В городе Ахтубинске героическим верблюдам даже поставлен памятник.

Верблюд способен нести груз весом в 270-300 кг. Интересно, что примерная масса верблюжьего вьюка – химла– стала эталоном веса в некоторых арабских странах. Один химл равняется 2,5 центнерам.

Верблюжий горб (точнее, жир, который в нем содержится) считается деликатесом. Есть в горбе верблюда и немного мяса, но оно кислое и жесткое, как подошва. Тем не менее, в Китае и на Ближнем Востоке мясо верблюжьего горба – желанное лакомство, причем недешевое.

В северо-восточных районах Кении существуют верблюжьи библиотеки. Караваны верблюдов – это единственный эффективный способ доставки книг местным племенам. Так что просвещение «доезжает» до многих кенийских сел на верблюдах.

В Турции, в вилайете Айдын, вот уже почти два века проводятся бои верблюдов-самцов. Как правило, проходят они без особого ущерба для животных, так как от природы верблюды не агрессивны и стараются не кусать друг друга всерьез. Верблюжьи бои – зрелище, скорее, комедийное, чем драматичное, но ставки на исход поединков делаются вполне серьезные. Неудивительно, что почти всегда организаторами боев и связанных с ними тотализаторов являются местные власти.

Каждый год в Абу-Даби выбирают самого красивого верблюда в мире. На конкурсе оценивается все: чистота породы, экстерьер, поведение, скоростные качества и т.д. Животные-победители стоят сотни тысяч долларов, но их все равно охотно приобретают всевозможные шейхи из соображений престижа.

Существует мнение, что жир, накопленный в горбу, организм верблюда по мере необходимости переводит в воду. На самом деле это не так: жировые запасы спасают животное от голода, а не от жажды. Ради справедливости следует отметить, что вода при окислении накопленного жира все-таки выделяется, но ее слишком мало для обеспечения верблюда влагой.

Одним из интереснейших органов верблюда является нос. Верблюжьи ноздри имеют особую форму, которая позволяет возвращать обратно в организм ту влагу, которая испаряется при дыхании. А еще верблюды умеют так сжимать свои ноздри, что в них не попадает песок даже во время самых сильных песчаных бурь.

Верблюды – это единственные млекопитающие, у которых красные кровяные тельца имеют овальную форму. Эритроциты других теплокровных животных и человека имеют круглую форму, и при обезвоживании организма теряют возможность передвигаться. Верблюжьим же овальным эритроцитам все нипочем: они могут двигаться при любых условиях! Именно благодаря этой особенности верблюды способны долгое время выживать без воды.

Интересный факт: если верблюд устанет, заупрямится и ляжет на землю, то поднять его будет невозможно никакими средствами: ни уговорами, ни плетьми, ни палками.

Всем известно, что рассерженный верблюд способен плюнуть в своего обидчика. Интересно, что плюет он не только слюной, но и дурнопахнущим содержимым собственного желудка.

Хотя у верблюдов есть горбы, их позвоночники являются такими же прямыми, как и у других млекопитающих.

Благодаря длинным ресницам и третьему веку глаза верблюдов надежно защищены от пыли и песка.

В один присест верблюд может выпить около 200 литров воды.

Верблюды могут лишиться четверти всей влаги в своем организме без ущерба для здоровья. Для большинства млекопитающих смертельной является потеря 15% жидкости. А еще эти уникальные животные способны целый месяц ничего не есть.

Интересный факт: согласно законам штата Айдахо, строго запрещается рыбачить, сидя верхом на верблюде.

На бедуинских свадебных пирах главным блюдом является жареный верблюд, фаршированный баранами, которые в свою очередь фаршированы курами, фаршированными рыбой, фаршированной вареными яйцами. Такая вот кулинарная матрешка получается!

У некоторых ближневосточных племен есть легенды о том, что звезды – это небесные верблюды из стада, которое принадлежит самому Аллаху!