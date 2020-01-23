«Пять держав». Путин предложил провести саммит с основателями ООН

МОСКВА, 23 января/ Радио Sputnik. Российский президент Владимир Путин, выступая в Израиле на Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил пятерым постоянным членам Совбеза ООН провести совместное мероприятие по безопасности.

По его словам, такая встреча сыграла бы огромную роль в поисках коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы.

«Нужно быть бдительными и не упустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода. Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы ООН. Пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации», – заявил Путин, его цитирует РИА Новости.

Российский президент предложил провести мероприятие с участием глав государств России, Китая, США, Франции и Великобритании. Он назвал возможную встречу важной и символичной в связи с празднованием 75-летия окончания Второй мировой войны и основания ООН.

«В любой стране, в любой точке мира, где будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам «пятерки», – сказал Путин.

По словам российского президента, саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора и в создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в «поисках коллективных ответов на современные вызовы и угрозы». Мероприятие продемонстрировало бы «общую верность духу союзничества и исторической памяти».

Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря «Освенцим» советскими войсками 23 января 1945 года.

Ранее радио Sputnik сообщило, что за Путиным в Израиле проследит специальный польский штаб.