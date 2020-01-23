В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам​

В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ. Обязательную индексацию будут предусматривать поправки в Основной Закон страны, пояснила сопредседатель профильной рабочей группы по подготовке поправок, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.

«Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется», — сказала Хабриева, отвечая на вопрос о возвращении индексации.

Законопроектом предлагается закрепить норму о том, что «в РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом», уточняет ТАСС.

«Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта. Почему я делаю на этом акцент? Потому что соединяется обладание правом и социальным благом», — пояснила Хабриева.

В ноябре 2019 года тогдашний глава ПФР Антон Дроздов говорил, что возвращать индексацию не планируется. Глава ПФР отмечал, что пенсионеры не проигрывают от этого решения. Когда гражданин уходит с работы, его пенсия увеличивается сразу на все прошедшие индексации. По словам руководителя фонда, для индексации выплат только в 2020 году потребуется 368 млрд рублей. Таких денег нет, отмечал Дроздов ранее.

Ежегодную индексацию страховых пенсий работающих пенсионеров отменили с 2016 года.