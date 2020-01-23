Повідомили, коли і де прощатимуться із загиблим Героєм Миколою Сорочуком

Повідомили, коли і де можна буде попрощатися із загиблим в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил волинянином-військовослужбовцем Миколою Сорочуком.

Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.

Нагадаємо, учора, 22 січня, на Сході від кулі снайпера загинув мешканець села Лище Підгайцівської ОТГ Луцького району Микола Сорочук. Полеглому Герою було лише 22 роки.

Так, прощання із полеглим Героєм розпочнеться 24 січня у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька. Наступного дня, 25 січня, відбудеться громадська панахида та поховання.

Зазначимо, голова Волинської ОДА підписав розпорядження, що 24-25 січня в області оголосили дні жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем.