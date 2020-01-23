ГИБДД разъяснила положения нового закона о регистрации автомобилей

С 1 января в России действуют новые правила регистрации новых автомобилей. Теперь дилеры могут сами ставить на учет проданные автомобили и выдавать номера на них, а у водителей, в свою очередь, появилась возможность получать госзнаки не только в ГИБДД, но и в специализированных организациях.

Согласно новым правилам, гражданин, регистрирующий машину в своем регионе (где он прописан) может выбрать один из двух вариантов получения номеров.

Первый вариант подразумевает уплату госпошлины 2850 рублей и обращение в ГИБДД с последующим получением свидетельства о регистрации и полноценного регистрационного знака, который можно сразу прикрепить на автомобиль. При втором варианте водитель оплачивает госпошлину 850 рублей и получает в ГИБДД только свидетельство о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а за изготовлением самих номеров (металлических табличек, которые крепятся на машину) обращается в специализированную организацию. Стоимость изготовления «табличек» в таком случае не превысит 2000 рублей.

Если же автовладелец ставит машину на учет в «чужом» регионе, то в ГИБДД он может получить только свидетельство о регистрации – за изготовлением номеров придется обращаться к «частнику». При этом код региона на номерах все равно будет соответствовать региону регистрации владельца.

Таким образом, поставить машину на учет с «неместным» номером теперь невозможно. Также нельзя оставить прежний госномер при покупке подержанного автомобиля, если он зарегистрирован в другом регионе.

Кроме того, возможность ездить без номеров в течение 10 дней осталась только у тех водителей, которые не зарегистрировали автомобиль в дилерском центре. Если же дилер присвоил госномер, но сами таблички не выдал, выехать на машине (даже для того, чтобы доехать до ГИБДД) на дороги общего пользования уже нельзя. Как уже сообщали «Автоновости дня», в случае остановки такого автомобиля инспектор ДПС имеет право оштрафовать водителя и отстранить его от управления до устранения нарушения.

«С момента регистрационного действия, когда автомобилю присвоили госрегномер, вариантов движения без номера у него уже нет. Как только действие регистрационное проведено, свидетельство о регистрации получено, владелец транспортного средства обязан изготовить знаки для того, чтобы участвовать в дорожном движении», — рассказал журналистам замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Николай Шеюхин.

Также он добавил, что если регистрационное действие подразумевает смену собственника автомобиля, то номера у него (у автомобиля — прим. ред.) уже есть, поэтому перерегистрировать машину на себя новый владелец может по старой схеме — в отделении ГИБДД.