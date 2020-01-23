В России отзовут более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota

В России стартовала отзывная кампания в отношении 82 641 автомобиля Toyota (Highlander, Land Cruiser Prado, RAV4) и Lexus (RX200T, RX360 и RX 450h). Бесплатному ремонту за счет ООО «Тойота Мотор» подлежат машины, реализованные с декабря 2015 года по настоящее время. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва, как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения на официальном сайте ведомства, стали особенности уплотнителя, удерживающего нагреватель внутри форсунки стеклоомывателя.

«Существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае – к возгоранию», — говорится в сообщении.

В рамках сервисной акции ООО «Тойота Мотор» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно заменить дефектные форсунки стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные.

Узнать, попал ли под эту отзывную кампанию ваш автомобиль, можно по списку VIN-номеров на официальном сайте Росстандарта.