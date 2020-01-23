В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%

Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы. Такие данные приводит аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

Наибольшим спросом в «люксовом» сегменте пользовался Mercedes-Benz Maybach S-Class, обладателями которого стали 480 россиян. Второй по популярности стала Bentley, реализовавшая за двенадцать месяцев 319 своих машин. Замкнул тройку лидеров Rolls-Royce – эти машины нашли за отчетный период 192 владельца.

Также 142 жителя нашей страны купили новый Lamborghini, 137 выбрали Maserati, 32 – Ferrari и 10 – Aston Martin.

Большая часть продаж традиционно пришлась на Москву и Московскую область (839 машин). Далее следуют Санкт-Петербург (115 ед.), Краснодарский край (55 ед.) и Свердловская область (30 ед.).