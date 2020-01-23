Чавушоглу: Турция удовлетворена сотрудничеством с Россией по Ливии

«Мы вели работу с Россией по вопросу организации эффективного режима прекращения огня, и это сработало. Нам не удалось начать работать в этом направлении с нашими европейскими коллегами, поэтому мы работали с Россией», — сказал он и отметил, что в Ливии периодически «случаются нарушения режима перемирия», передаёт ТАСС.

Чавушоглу также подчеркнул, что Анкара и Москва сотрудничают в Сирии, несмотря на разногласия. «Мы сотрудничаем с Россией в Сирии, потому что она стала очень важным игроком. Мы начали наше сотрудничество для эвакуации людей из Алеппо, затем оно было расширено на всю территорию Сирии. Мы стали работать в рамках астанинского процесса, пригласив в него Иран», — добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.