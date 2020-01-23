Современная оценка религиозного мировоззрения Гитлера различается среди многих исследователей. Одни ученые утверждают, что фюрер был настоящим «безбожником», «сатанистом» и «язычником», преподнося эти термины в отрицательном или положительном ключе. Другие характеризуют Гитлера как набожного христианина. Третьи исследователи утверждают, что религиозные взгляды на религию Адольфа колебались между внеконфессиональным монотеизмом, агностицизмом, прагматизмом, маркионизмом и лютеранством. Так в какого же бога на самом деле верил Гитлер?

Отец Адольфа Гитлера был антиклерикалом и скептиком, мать – католичкой. В младенчестве он был крещен, в 15-ти летнем возрасте прошел конфирмацию. В зрелой же жизни фюрер не посещал мессу, и фактически не участвовал в священнодействиях. Более того к христианству он относился крайне пренебрежительно. Все что заставляло Гитлеру категорически запретить такую религию – это желание удержание власти, и церковь была при этом одним из инструментов.

Адольф не отходил от католичества, но и практически не имел к последнему прямого отношения. С другой стороны, многие исторические факты указывают на то, что фюрер был заядлым сторонником антихристианства. Тому подтверждения всемирно известные застольные речи Гитлера, в которых он высказывался, что христианство способно уничтожить всё благородное в людях. При этом большинство историков сходятся во мнении, что фюрер стремился категорически запретить любую религию в Германии, установив вместо нее культ поклонения древним языческим богам.

Публичное отношение фюрера ко всей религии можно определить как оппортунистический прагматизм. В открытую Гитлер никогда не отстаивал идею атеизма, но при этом стремился как можно сильнее уменьшить влияние христианства на граждан Германии. При этом, он не однократно заявлял, что нацизм – это светская идеология, которая основана исключительно на научных исследованиях, и для которой в перспективе не приемлемо сосуществование с любой религией.

При всем этом деятельность фашистов под руководством Адольфа Гитлера была во многом направлена на пропаганду неоязыческих оккультных идей. Тому подтверждение экспедиции за знаниями в Тибет, создание специального подразделении «Аненербе», работники которого изучали оккультизм, попытки в нордическом направлении переписать Библию, выбор свастики с индийскими корнями и пр.

На сегодня так и не решен вопрос об истинной вере Адольфа Гитлера. В любом варианте его религиозное мировоззрение стало одной из причин, из-за которой пострадали десятки миллионов людей по всему миру.

«Русская семерка»