Почему зебры полосатые?

Этот вопрос волнует ученых-зоологов уже давно. О необычной расцветке зебр оживленно спорили еще великие британские натуралисты XIX века Альфред Рассел Уоллес и Чарльз Дарвин. Теорий было предложено очень много. Одна из них утверждает, что полоски – это своеобразный камуфляж, маскирующий животных на фоне растительности саванны. Согласно другой, такая раскраска способствует терморегуляции и спасает зебр от теплового удара. Если верить третьей, то полосы являются опознавательным знаком, помогающим отличать особей своего вида. В общем, прийти к какому-то одному выводу ученые до недавнего времени не могли.

Однако совсем недавно американские зоологи из Калифорнийского университета заявили, что им удалось точно установить, зачем зебрам нужны полоски. Оказывается, полосатая шкура отлично защищает этих животных от…докучливых насекомых! Ученые из США на основе многочисленных опытов сумели доказать, что оводы, слепни, мухи цеце и прочие летучие паразиты любят однотонные поверхности, а полосатые почему-то практически игнорируют.

Зоологи нанесли на карты места обитания семи различных видов зебр. Затем добавили туда области распространения их ближайших «родственников» – лошадей и ослов. После этого ученые определили количество, расположение, толщину и яркость полосок на теле животных в зависимости от региона обитания. Потом биологи сравнили эту информацию с другой: о рельефе местности, климате, погоде, местных хищниках и насекомых-паразитах. В итоге, после анализа всех собранных сведений, исследователи сделали вывод: чем больше кровососущих насекомых обитает в регионе, тем больше полосок на шкуре у обитающих там животных. Следовательно, полосатая окраска – это защита от летающих паразитов.

Так что если вы отправляетесь в те районы Африки, в которых водится всякая двукрылая пакость вроде мухи цеце, наденьте полосатую одежду – она поможет вам защититься от надоедливых насекомых. Причем желательно, чтобы полосы на ткани были тонкими. Правда, и репеллентами пренебрегать не стоит: теория американских ученых, конечно, красива, но до конца еще все-таки не доказана.