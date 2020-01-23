Директора государственной аптеки Рубцовске осудили взятку интересах поставщика лекарств

Суд признал виновной директора рубцовского филиала АКГУП «Аптеки Алтая», которая получила взятку за договор о поставках. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что с 2014 по 2018 год директор аптеки получила 400 тысяч рублей от представителя одной из фирм. За эту взятку она принимала значимые юридические решения, определяя данную компанию в качестве основного поставщика товаров для нужд аптеки, и заключала с ней договоры. Деньги перечислялись прямо на банковский счет женщины.

В ее отношении было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц). В суде директора признали виновной в данном преступлении и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Также ее лишили права занимать управленческие должности в государственных и муниципальных организациях на 2 года.

По данным ЕГРЮЛ, до 27 сентября 2019 года директором рубцовского филиала АКГУП «Аптеки Алтая» была Наталья Ашихмина. На данный момент исполняющей ее обязанности является Ольга Калита.