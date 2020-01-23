В Петербурге зарегистрировали третий случай подозрения на коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Третий случай подозрения на коронавирус, новый вид которого распространяется в КНР, зарегистрирован у китаянки, приехавшей в Петербург 20 января в составе группы, сообщила РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора.

Как сообщил в четверг Роспотребнадзор, в больнице Санкт-Петербурга остаются три человека с подозрением на коронавирус. Их предварительный диагноз – ОРВИ. Ранее сообщалось, что в числе пациентов – гражданин Китая, приехавший из Пекина неделю назад, а также россиянин, который прибыл из Шанхая с повышенной температурой в среду и сам обратился к медикам.

«Третий случай, который зарегистрирован вчера поздно вечером, — это гражданка КНР, приехавшая в Петербург в составе группы 20 января. Почувствовав недомогание, она обратилась в медпункт при гостинице, после чего была госпитализирована в инфекционную больницу имени Боткина», — сказала собеседница агентства.

Ранее ведомство сообщало, что анализы больных направлены на исследование в лабораторию референс-центра Роспотребнадзора.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.