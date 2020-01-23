Израиль довел Путина до слез, а Лавров расплакался (ВИДЕО)

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Российская делегация приняла мероприятия к 75-летию освобождения пленных из Освенцима близко к сердцу.

Президент РФ и глава МИД Сергей Лавров посетили Иерусалим в рамках празднования 75-й годовщины освобождения пленных из концлагеря Освенцим. Коме того, визит политиков в Израиль был приурочен ко Дню памяти жертв холокоста.

Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter опубликовал видео, на котором глава ведомства Лавров плачет на церемонии открытия памятника героям Блокады в Израиле. На записи видно, как утирает слезы, поправляет очки и тщательно протирает глаза.

«Довели Лаврова до слез», — констатировал Смирнов.

Довели Лаврова до слез: Глава МИД России на церемонии открытия ивжнтхх памятника героям Блокады pic.twitter.com/iVWMNo0N6e — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 23, 2020

Позже эмоции захлестнули и главу России. Судя по второму видео того же автора, в ходе церомонии открытия в Иерусалиме мемориала "Свеча памяти", посвященного жителям и защитникам блокадного Ленинграда, растрогался и российский лидер.

«Памятник это очень хорошо. Это останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня… Спасибо!», – говорит президент Владимир Путин на записи со слезами в голосе.

«Памятник это очень хорошо. Это останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня… Спасибо!»: Растрогали Путина pic.twitter.com/fDnr08nHUD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 23, 2020

"Растрогали Путина", – резюмирует увиденное журналист.

Известно, что памятник Блокаде установлен в центре Иерусалима, вблизи зданий Кнессета и МИД Израиля. Инициатива его создания исходила от проживающих в Израиле ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников при поддержке еврейских общественных организаций России и Израиля.

СМИ уточняют, что в основание памятника заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища, являющегося крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны.

"Свеча памяти" представляет собой 8-метровую бронзовую стелу, в верхнюю секцию которой вмонтирована литая часть, символизирующая пламя свечи. На монументе помещен текст на русском, иврите и английском, рассказывающий о блокаде Лениграда, а также символы Ленинграда — Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости — в прицеле вражеских орудий. Также на мемориале присутствует символ Холокоста — звезда Давида, опутанная колючей проволокой.