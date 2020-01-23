Коза-мутант с человеческим лицом шокировала индийцев (ВИДЕО)

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СМИ разузнали подробности жутковатого инцидента.

В Индии обитатели деревни Нимодия в штате Раджастан на окраине Джампура были шокированы видом новорожденного козленка, морда которого сильно напоминает человеческое лицо. Об инциденте пишет британский таблоид The Mirror.

Мутант появился на свет несколько дней назад. По словам ее владельца по имени Мукешжи Праджапап, животное страдает циклопией. Однако обычно у таких животных один глаз, у новорожденной же козы ивжнтхх присутствуют оба.

Владелец козы снял короткое видео про животное.

После случившегося некоторые жители деревни восприняли животное как реинкарнацию божества, отчего стали поклонятся животному. Эти вписывается в индийские традиции, в которых редкие животные часто становятся предметом культа, привлекая повышенное внимание верующих. Тем более, что в Индии коз считают священными животными.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Миссури (США) волонтеры нашли бездомного щенка, у которого из головы растет хвост. Ветеринары осмотрели мутанта и пришли к выводу, что дополнительный хвост не соединен ни с какими жизненно важными органами.