55-летняя Азиза готовится стать матерью

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СМИ узнали, что одинокая всю жизнь певица решилась на материнство.



Российская певица Азиза заявила о том, что собирается стать мамой. 55-летняя артистка планировала такое и ранее, сообщив СМИ о намерении воспользоваться услугами суррогатной матери. Она рассказывала о встрече с кандидатками, но дальше планов дело не продвинулось.

Недавно, как сообщает издание StarHit, Азиза заявила, что хочет усыновить ребенка:

"Сейчас я больше склонна к усыновлению малыша. У меня даже есть специальные люди, помогающие в этом деле. Конечно, рассматриваю только ивжнтхх российские дома малютки", – сообщила артистка.

По словам Азизы, она давно определилась с полом будущего ребенка.

"Больше всего хочу стать мамой для девочки! Какого возраста? Наверное, около года", – уточнила она.

Азиза добавила, что ей, давно увлекающейся духовными практиками, будет нетрудно найти "того самого ребенка".

«Я в том моральном состоянии и положении, когда чувствую душу другого. Просто при встрече с малышом надо будет понять, предназначен он тебе или нет. Давно занимаюсь духовными практиками, верю, обязательно встречу ту самую девочку!» — заявила Азиза.

Ранее СМИ сообщили о том, что певице, которая никогда не была замужем и не имеет детей, сделал предложение ее старинный приятель. Однако сама Азиза опровергла эту информацию, заявив, что у нее есть другой мужчина, который ее давно поддерживает.