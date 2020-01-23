На Водонаеву натравили Генпрокуратуру из-за слов о рожающем быдле

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На этом фоне правозащитник усмотрел в словах бывшей участницы "Дома-2" признаки уголовного преступления.

В обществе набирает обороты грандиозный скандал, разразившийся вокруг бывшей звезды "Дома-2" телеведущей Алены Водонаевой, отметившейся не так давно нелицеприятными высказываниями о "рожающем быдле" в комментариях о материнском капитале.

Оказалось, что в отношении телеведущей общественница Евгения Чудновец написала заявление в Генпрокуратуру. Женщина просит проверить высказывания знаменитости и требует заблокировать страницы Алены Водонаевой в социальных сетях.

"Я написала ей сообщение в директ в "Инстаграм", но ответ не получила. В своем ролике ивжнтхх на "Ютуб" Алена дала понять, что ничего не удалит. Посты с оскорблением российских граждан все еще висят, поэтому я написала обращение новому генпрокурору и попросила проверить посты Водонаевой на наличие экстремизма", – сказала она в интервью Ura.ru.

Автором еще одного заявления в надзорное ведомство стала многодетная мать Татьяна Иванова.

"Считаю распространённые высказывания Водонаевой унижением моего человеческого, женского и материнского достоинства", – написала она.

Женщина отметила, что не может зарабатывать большие деньги, но это совершенно не означает, что Алена Водонаева может "обзывать и высмеивать" её и таких, как она.

Также слова Водонаевой в беседе с "Вечерней Москвой" оценил юрист и общественный деятель Александр Трещев.

"Блогер, у которого подписчиков более 3000 человек, может формировать общественное сознание. Страницы известных людей в соцсетях можно приравнять к СМИ. Они владеют умами, информацию, которые они распространяют через аккаунты, читает огромное количество людей. На них распространяются действующие законы, все равны перед судом. Каждый человек, который планирует в будущем родить ребенка и воспользоваться материнским капиталом, вправе воспринять высказывание Водонаевой как личное оскорбление и подать в суд по поводу защиты своей чести и достоинства. Кроме того, я считаю, что оценить действия Водонаевой и привлечь ее к ответственности в соответствии с законом должна прокуратура. В ее высказывании я вижу явное неуважение к обществу, это затрагивает интересы широкого круга лиц. Речь идет о россиянах!" – заявил правозащитник.

При этом он нашел в словах знаменитости признаки уголовного преступления по статье 282 УК РФ.

"Не важно, что "имеет в виду" нарушающий закон. Важно, как воспринимает адресованные к нему действия или слова человек. Десятки или сотни людей, прочитавшие пост Водонаевой о "рожающем быдле", возмутились и имеют право призвать ее к ответственности", – сказал он.

Ольга Скабеева также не осталась в стороне и ответила на предложение Водонаевой сначала оштрафовать ее, Виталия Милонова и Ивана Охлобыстина, а также Ольгу Глацких за их слова.

"Кажется, после угрозы быть оштрафованной поняла, что все серьезно, и ищет себе компанию; но нет, Алена, выкручивайтесь сами!" – написала в Telegram ведущая "России 1".

Она попросила также коллег не звонить ей, подчеркнув, что не является "специалистом по Алене Водонаевой".