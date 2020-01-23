Фото постаревшей и опухшей Ляйсан Утяшевой шокировало фанатов

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В Сети опубликовали неудачный снимок гимнастки.

Пользователи Сети обсуждают появившееся фото известной гимнастки, телеведущей и супруги юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшевой.

В кадре девушка, обычно уделяющая большое внимание своему виду и макияжу, в свои 34 года выглядит сильно постаревшей и опухшей.

В своем Instagram Ляйсан, как правило, тщательно выбирает фото для публикации. Она щепетильно относится к ракурсам, стараясь, чтобы ее лицо выглядело как можно более худым и скуластым.

Однако на одном из недавних фото знаменитость выглядит как совсем другой человек. Многие поклонники заявили, что это естественный вид Ляйсан без тщательно подобранного света и ракурса.

Другие, напротив, поддержали ее, заявив, что у каждого в жизни есть "страшные" фотографии, сделанные с плохого ракурса.