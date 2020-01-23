ТОП-9 мистических меток России, которые притягивают туристов

Человечество на протяжении всего своего существования сталкивалось с тем, что не могло объяснить. Время шло, и все больше неизвестных раньше явлений, предметов или мест становились «прочитанными книгами». Однако и сегодня остаются точки на карте, чья история все еще овеяна тайной, и они пользуются популярностью у приверженцев мистического туризма. Немало таких мест нашлось и на отечественных просторах. Вашему вниманию «девятка» самых загадочных туристических точек в России.

1. Гора Воттоваара (Карелия)

Священная гора саамских шаманов. /Фото: pikabu.ruКарелия — удивительный край, сочетающий в себе живописные красоты и дух мистицизма. Кажется, что сама земля наполнена загадками и не хочет с ними расставаться. Однако наиболее таинственной справедливо считается гора Воттоваара.По сути, загадочный объект является небольшим горным кряжем, протяженностью около семи километров. Согласно археологическим исследованиям, в древние времена гора была сакральным местом у народа саамов, который использовал ее для проведения ритуальных обрядов. Гора считается местом силы в Карелии. /Фото: loveopium.ruНо и сегодня Воттоваара периодически связывают с мистическими явлениями и магией. Дело в том, что на вершине горы происходят аномальные вещи — электроника выходит из строя, часы показывают неверное время, а посетители необычного места чувствуют себя странно. Однако масштабных исследований горы не проводилось до сих пор.

2. Остров Ольхон (озеро Байкал)

Таинственное место в сердце озера Байкал. /Фото: vpoxod.ruНесмотря на развитие цивилизации и научно-технический прогресс, и сегодня можно найти не только людей, которые верят в мистику, но и тех, кто ее проповедует и живет по особым законам. Среди них найдется немало шаманов, которые уделяют много времени проведению специальных обрядов в так называемых «местах силы». Одним из них и является остров Ольхон.Находящийся в самом сердце озера Байкал, Ольхон также вполне справедливо называют «островом шаманов», ведь там регулярно собираются все те, кто верит в духов, для проведения обрядов для связи с потусторонними силами. Ольхон — особое место для шаманов. /Фото: culture.ruСчитается, что когда шаман вступает в общение с духом, то можно от него получить ответ на интересующий вопрос. Однако необходимо соблюдать четко установленные правила. Так, например, во время обряда связи нельзя смотреть шаману в глаза, иначе дух может переселиться в того, кто спрашивает.

3. Дольмены (Краснодарский край)

Дольмен Солнечный. /Фото: Life-trip.ruИногда археологи сталкиваются с такими артефактами, которых нашлось очень много, однако ни их происхождение, ни их назначение выяснить не удается. Среди подобных загадочных исторических памятников на территории России одними их самых известных являются так называемые дольмены.Эти необычные каменные сооружения распространены в районе Кавказа, но в Краснодарском крае они более доступны, чем в горной местности, поэтому их легче изучать. Хотя полноценные исследования были развернуты только в 1950-х годах. На данный момент точно известно, что всего на территории России находится около двух с половиной тысяч дольменов, которые датируются 4-2 тысячелетием до нашей эры. Уникальные сооружение, которые продолжают хранить свои тайны. /Фото: mirxenia.ruА вот вся остальная информация, которую можно найти о дольменах, остается на уровне предположений историков и археологов. Самыми распространенными на данный момент являются версии про сакральное значение сооружений, а также мнение о дольменах, как о местах для захоронения. Однако кое-что понятно и сейчас: эти памятники явно имели большое значение для тех, кто их соорудил, ведь даже с современной техникой возвести такие сооружения непросто, а как это было сделано несколько тысяч лет назад, остается загадкой.

4. Соловецкие лабиринты (Большой Заяцкий остров)

Загадочные лабиринты на Соловках. /Фото: kramola.infoСоловки давно являются предметом обсуждения у любителей мистики. Все-таки, немало загадок это место продолжает хранить от любопытных человеческих глаз и сегодня. Но особенно известными среди таинственных памятников и сооружений считаются так называемые Соловецкие лабиринты.Собственно, «лабиринтами» их назвать несколько трудно — они не обладают запутанными поворотами и высокими стенами. По сути, они являются выкладками из камней и валунов. Всего на Большом Заяцком острове находится 14 «лабиринтов». Их точное назначение неизвестно, но большинство специалистов называют их погребальными сооружениями. Удивительные памятники Большого Заяцкого острова. /Фото: sozvezdie-tour.ruСогласно местным легендам, «лабиринты» служили своеобразной ловушкой для душ ушедших людей — выкладки были призваны не выпускать их в мир живых. Входить на территорию «лабиринтов» имели право только шаманы, которые могли, используя нужные ритуалы, вступать с духами во взаимодействие, а затем беспрепятственно вернуться в наш мир.

5. Маньпупунёр (Республика Коми)

Маньпупунёр — столбы выветривания республики Коми. /Фото: intplaces.ru

Эта известная точка на карте любителей мистического туризма является примером памятника природного происхождения, который был наделен людьми сакральным значением. Но и сегодня Маньпупунёр остается популярным местом для туристов.Маньпупунёр также называют «столбами выветривания», так как они являются геологическим образованием высотой около тридцати метров, раскинувшимся на алтайском плато, а над их нынешним внешним видом «поработали» ветра. Зимой таинственные столбы выглядят еще более величественно. /Фото: flashnord.comСакральное значение столбы получили благодаря верованиям народа манси. Они же дали им название — «малая гора идолов» — и сопроводили его мистической легендой. Так, считается, что само алтайское плато является местом обитания духов, и лишь шаманы имели право там находиться.А собственно столбы появились благодаря магии: по легенде, нескольких манси преследовали шесть великанов, но тут на их пути возник загадочный шаман с белым лицом, который заклинанием превратил в камни и гигантов, и себя самого.

6. Танцующий лес (Куршская коса)

Аномальный лес Куршской косы. /Фото: tourprom.ruИстория «танцующего леса» удивительна не только необычным внешним видом деревьев, но и тем, что, несмотря на полувековое существование самих насаждений, они уже обзавелись собственной легендой, раскрывающей причины «танцев» соснового бора.Куршская коса стала засаживаться только в 1960-х годах, причем в исключительно прикладных целях — для укрепления песчаной почвы тамошних дюн. Однако с годами местные жители и гости стали замечать, что стволы сосен по неизвестной причине растут там не прямо, а закручиваются по спирали или просто изгибаются под странным углом. Деревья, пустившиеся в пляс. /Фото: pikabu.ruА через некоторое время лес обрел мистическую легенду, которая якобы объясняет столь необычный внешний вид деревьев Куршской косы. Считается, что давным-давно в этой местности жила девушка, влюбившаяся в князя. Желая привлечь внимание возлюбленного, она заиграла на флейте, и мелодия была настолько завораживающей, что даже деревья не выдержали и стали танцевать.

7. Горная гряда Сундуки (Хакасия)

Самое загадочное место в Хакасии и рай для археолога. /Фото: lookmytrips.comЕще один геологический памятник, который, в результате человеческой деятельности, получил славу места, наполненного мистикой. По своей сути, горная гряда состоит из пяти отдельных гор-останцев со средней высотой около двухсот метров, каждая из который имеет свой собственный набор археологических памятников. В основном же там можно найти могильники, наскальные рисунки и сооружения, предположительно использовавшиеся для наблюдения и изучения небесных тел. Горы настолько же таинственны, насколько и прекрасны. /Фото: pinterest.comТак, например, Первая гора, или Сундук, стала последним пристанищем для древнего шамана, а также считается местом так называемой «мировой горы» — жреческого святилища. Третий Сундук привлекает фотографов своими живописными видами, а Четвертый — археологов, изучающих наскальные рисунки. Также Сундуки считаются местами силы и обитания духов.Однако, кроме исторического и сакрального значения, горы обладают еще одной занимательной особенностью — уникальной акустикой. Так, если с вершины одного их Сундуков что-нибудь сказать, даже негромко, то голос будет слышен внизу на расстоянии 200-300 метров.

8. Скала «Парус» (Краснодарский край)

Загадочная черноморская скала. /Фото: charismaticplanet.comНа самом деле, сама по себе скала не носит ни древних сакральных значений, ни была местом скопления аномальных явлений. Её единственная странность, которая не дает покоя ни историкам, ни любителям мистических теорий. Речь идет о странном отверстии в скале. Отверстие — единственная странность обычной скалы. /Фото: privetsochi.ruО происхождении этой дыры в крепкой на первый взгляд скале ходило немало версий. Долгое время наиболее распространенным предположением было мнение, что отверстие на самом деле является пробоиной от пушечного удара периода Кавказской войны. Однако историки отвергают эту версию — согласно источникам, моряки стреляли из броненосца всего четыре раза, и все они не повредили стену, кроме нескольких отметин.

9. Медведицкая гряда (Волгоградская область)

Медведицкая гряда — настоящий кладезь мистики. /Фото: vetert.ruМедведицкая гряда давно находится под пристальным вниманием как специалистов разных научных областей — историков, археологов, геологов и физиков — так и любителей мистики, уфологов и просто туристов, которые хотят пощекотать нервы мрачными историями.Количество странных явлений, сосредоточенных в этом месте, просто поражает: Медведицкую гряду справедливо считают самым аномальным местом России. Кажется, что здесь можно найти что угодно — от неконтролируемых «выходок» погоды до аномалий с техникой. Странным в этом месте можно назвать все, даже деревья. /Фото: ufonews.suВыделяют несколько мест, каждое из который отличается своей собственной аномалией. Так, например, «Склон бешеных молний» славится большим огромным количеством шаровых зарядов, которые постоянно появляются в этой местности, даже когда на небе нет ни облачка. А вот «Пьяная роща» знаменита скрученными, будто опьяневшими деревьями, не имеющими, в свою очередь, ожогов. Кроме того, гряда пронизана целой системой подземных туннелей, исследовать которые на данный момент не представляется возможным.