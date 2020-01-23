Названы самые популярные кроссоверы в России

В 2019 году россияне купили 755 450 новых автомобилей класса SUV – на их долю пришлось более 48% всех проданных легковых машин в стране. Эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в России.

Как и прежде, больше всех кроссоверов и внедорожников продает Hyundai – дилеры корейской марки реализовали в прошлом году 103 135 таких машин, улучшив результат годичной давности на 4,4%.

Второй результат показала Renault, реализовавшая за двенадцать месяцев 76 206 своих кроссоверов – на 3,2% больше, чем в 2018 году. Замкнула тройку лидеров KIA, чьи кроссоверы нашли 66 404 покупателя (-2%).

На четвертой и пятой строчках оказались японские Nissan и Toyota – им удалось продать 63 151 (-2%) и 60 134 (-7%) SUV соответственно.

В ТОП-10 марок-лидеров на российском рынке кроссоверов и внедорожников по итогам 2019 года также вошли LADA (58 492 ед., -10%), Volkswagen (45 437 ед., +20,7%), Mitsubishi (38 599 ед., +3%), Skoda (24 521 ед., +31,4%) и Mazda (24 106 ед., +4%).