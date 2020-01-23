Названы самые популярные автотовары в России в 2019 году

Самым популярным автомобильным товаром у россиян в 2019 году стали шины. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Маркет», изучившие данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Автомобильные шины

Пик спроса на шины был 8 апреля и 30 октября – как раз перед началом летнего и зимнего сезонов. Из зимних шин наибольшим спросом пользовались КАМА Кама-505, Nokian Tyres Nordman 5 и КАМА Кама-Flame, а из летних россияне чаще всего интересовали Continental PremiumContact 6, Viatti Strada Asimmetrico V-130 и Bridgestone Turanza T001.

Видеорегистраторы и радар-детекторы

Что касается других категорий автотоваров, то, например, среди видеорегистраторов самыми популярными стали Xiaomi 70mai Dash Cam Pro Midrive D02, Xiaomi 70mai Dash Cam Midrive D01 и YI Smart Dash Camera.

Как стало известно «Автоновостям дня», чаще всего пользователей «Яндекс.Маркета» интересовали видеорегистраторы с обычной конструкцией (85%). Ещё 14% переходов пришлось на предложения видеорегистраторов в зеркале заднего вида, 73% пользователей интересовались видеорегистраторами с функцией Wi-Fi, которая позволяет дистанционно передавать записанные ролики на компьютер или смартфон. Кроме того, более 70% пользователей, выбирающих видеорегистратор, искали модели с функцией радар-детектора.

Из радар-детекторов, представленных в виде отдельных устройств, наиболее ходовыми стали SilverStone F1 Monaco GS, SHO-ME G-1000 и SHO-ME G-800.

Магнитолы и акустика

Пользователи, выбирающие автомагнитолы, чаще всего отдавали предпочтение модели Pioneer SPH-10BT. В целом на товары этого бренда в категории пришлось более 40% переходов. В соседней категории «Автомобильная акустика» тройку самых популярных составили сабвуфер Урал AS-D12A, акустика Урал AK-74.C и сабвуфер Pioneer TS-WX300A.

Автомобильные аккумуляторы, зарядные устройства и моторные масла



Моторное масло

Пик спроса на автомобильные аккумуляторы, продажи которых традиционно растут осенью во время резких похолоданий, пришелся на 21 ноября. Самым популярным зарядным устройством для них стал Вымпел 57, пуско-зарядным — Artway JS-1014, пусковым — CARKU E-Power Elite.

Наконец, из моторных масел, спрос на которые всегда стабилен, автовладельцев чаще интересовали SHELL Helix Ultra 5W-40, MOBIL Super 3000 X1 5W-40 и SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40.