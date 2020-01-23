СМИ: В Турции в 2019 году 899 предприятий подали заявки на реструктуризацию долга

По данным службы, в январе 2018 года с просьбой о реструктуризации долга обратилась только одна компания, в то время как в ноябре 2018 года, через несколько месяцев после падения лиры по отношению к доллару США, их число достигло пика, составив 336, сообщает Turkish Minute.

Издание отмечает, что летом того же года между Турцией и США возник дипломатический кризис из-за заключения в тюрьму американского пастора, который впоследствии был осуждён за помощь террористам, но в конечном итоге вернулся в Соединённые Штаты.

Кроме того, турецкие власти в декабре 2018 года приняли постановление, затрудняющее компаниям подавать заявки на реструктуризацию долга; однако их число в 2019 году уменьшилось лишь незначительно.

В сообщении DW говорится, что за прошедшие два года по крайней мере 200 компаний так и не смогли спасти свой бизнес, несмотря на реструктуризацию.

По мнению экспертов, типичная реструктуризация долга длится около 23 месяцев, а это означает, что реальный ущерб, нанесённый турецкому бизнесу в результате валютного кризиса, станет известен к концу 2020 года.