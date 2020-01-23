Работающим пенсионерам начнут индексировать пенсии

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Сопредседатель профильной рабочей группы по Конституции России Талия Хабриева заявила, что поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров, передает ТАСС.

По словам Хабриевой, само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе.

Она также отметила, что это означает не только усиление юридической защиты, но и стабильность социального стандарта.

Во время послания Федеральному собранию 15 января Президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Он отметил, в частности, что нужно закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий. 20 января глава государства внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму

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